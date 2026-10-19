완주군, 민선 9기 공약실천계획 보고회 개최…주민 만족도 제고

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 19일 민선 9기 공약실천계획 보고회를 개최했다
- 5대 분야 111개 공약사업의 추진 방향과 실행 방안을 점검했다
- 주민 의견을 반영해 공약실천계획을 보완하고 최종 확정한다
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주민배심원제·공약이행평가단 거쳐 주민 참여형 실천계획서 확정
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군이 민선 9기 공약사업의 체계적인 이행과 주민 만족도 제고를 위해 세부 실천계획 점검에 나섰다고 19일 밝혔다.
완주군은 이날 유희태 완주군수 주재로 확대간부회의를 열고 '민선 9기 공약실천계획 보고회'를 개최했다.
이번 보고회에서는 민선 9기 5대 분야 총 111개 공약사업의 세부 추진 방향을 종합적으로 점검하고 구체적인 실행 방안을 논의했다.
유희태 군수는 조정이 필요한 공약사업에 대해 면밀하고 신중한 검토를 거쳐 체계적으로 관리할 것을 주문했다.
아울러 현장 중심의 소통 행정을 통해 주민 수용성을 높이고, 군민과의 공감과 화합을 최우선 가치로 삼아 신뢰받는 군정을 실현해 달라고 당부했다.
완주군은 이번 보고회에서 논의된 내용을 바탕으로 세부 실천계획을 보완할 방침이다. 이어 주민배심원제와 공약이행평가단 회의 등을 거쳐 완성도 높은 '주민 참여형 공약실천계획서'를 최종 확정할 예정이다.
한편 완주군은 한국매니페스토실천본부가 주관한 민선 8기 전국 기초단체장 공약이행평가에서 4년 연속 최우수(SA) 등급을 받으며 공약 이행 및 실천 역량을 인정받았다.
lbs0964@newspim.com