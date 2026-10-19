DWS자산운용, 전주사무소 개소

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단은 19일 DWS자산운용 전주사무소 개소식을 열었다
- DWS자산운용은 국민연금과 20년 넘게 투자 협력을 이어왔다
- 전주 소재 글로벌 자산운용사는 13개사로 늘어났다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외 부동산·주식·인프라로 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 자산운용사 DWS자산운용이 전북특별자치도 전주에 사무소를 개소했다. 이에 따라 전주에 사무소를 둔 글로벌 자산운용사는 13개사, 국내 금융기관을 포함한 전체 금융기관은 40개로 늘어났다.
국민연금공단은 DWS자산운용이 전주시 만성동에 전주사무소를 개소했다고 19일 밝혔다.
이날 오후 열린 개소식에는 김성주 국민연금공단 이사장을 비롯해 외른 바이서트(Joern Beissert) 주한 독일 부대사, 마커스 코블러(Markus Kobler) DWS그룹 글로벌 최고재무책임자(CFO), 이태영 DWS자산운용 한국법인 대표 등이 참석했다.
독일 프랑크푸르트에 본사를 둔 DWS는 뉴욕과 런던, 홍콩 등 주요 금융도시를 거점으로 전 세계 24개국에서 사업을 운영하고 있다. 지난 2002년 한국법인을 설립해 국내 자산운용시장에 진출했다.
DWS자산운용과 국민연금의 협력은 2004년 8월 국내채권 투자일임 계약을 체결하면서 시작됐다. 이후 해외 부동산과 주식, 인프라 등으로 운용 분야를 넓히며 20년 이상 투자 협력관계를 이어왔다.
DWS자산운용은 국민연금의 투자 수요에 맞춰 다양한 자산군의 운용전략과 상품을 제공해 왔다. 독일 본사에서 국민연금 대상 맞춤형 교육 프로그램을 운영하는 등 기금운용 전문성 강화를 위한 협력도 진행했다.
국민연금공단은 이번 사무소 개소를 계기로 DWS자산운용과의 협력관계를 강화하고 글로벌 자산운용사들과의 교류를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김성주 국민연금공단 이사장은 "20년 넘게 국민연금과 협력해 온 DWS자산운용의 전주사무소 개소를 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 글로벌 자산운용사들과의 협력을 확대하고, 전주가 글로벌 금융기관이 모여드는 자산운용 중심지로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
DWS자산운용은 오는 11월 브랜드명을 변경하고 내년 상반기 중 한국법인명을 '도이치자산운용'으로 변경할 계획이다.
dconnect@newspim.com