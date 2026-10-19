[중국증시 마감] 국가표준 발표·오픈AI 출사표…'휴머노이드 로봇주' 급등

AI 핵심 요약beta
- 중국 본토 A주 4대 지수는 19일 혼조세로 마감했다
- 휴머노이드 로봇·방산주와 배당 매력의 은행주가 강세를 보였다
- 거래대금이 줄고 하락 종목이 많아 상승세 확산은 제한됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선전성분지수 11817.42(+14.96, +0.13%)
촹예반지수 2746.29(-26.09, -0.94%)
커촹50지수 1329.19(-29.46, -2.17%)
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 19일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 혼조 마감했다.
상하이종합지수는 0.39% 상승한 3730.92, 선전성분지수는 0.13% 오른 11817.42 포인트를 기록했다. 반면, 촹예반(創業板)지수는 0.94% 떨어진 2746.29, 커촹50(科創50)지수는 2.17% 하락한 1329.19 포인트로 장을 마쳤다.
이날 시장 전체 거래대금은 1조4488억 위안으로 전 거래일 대비 1203억 위안 줄었고, 전체 시장에서 3100개가 넘는 종목이 하락했다.
이날 강세의 중심에는 휴머노이드 로봇, 감속기, 방산 등 첨단 제조업 관련주가 있었다.
휴머노이드 로봇과 감속기 테마주의 경우 중국의 첫 관련 국가표준 6종 발표와 오픈AI의 로봇 개발 추진 소식이 맞물리며 강세를 나타냈다.
중국은 환경 인식부터 의사결정·운동 제어·작업 수행까지 포괄하는 기술 표준을 마련하고 2027년 4월 시행할 예정이다. 여기에 오픈 AI가 로봇 지능 시스템 개발을 선언하면서, AI 모델과 로봇 하드웨어의 융합이 산업 경쟁의 새로운 변수로 부각됐다.
방산주의 경우 방산 분야의 기업 재편과 자원 통합에 대한 기대가 관련주 투자심리를 자극한 것으로 보인다.
은행주 강세는 배당 매력과 상대적인 방어 성격이 부각된 결과로 볼 수 있다.
보도에 따르면 2026년 중간배당 계획을 발표한 상장 은행은 21곳으로, 배당 예정액은 2600억 위안을 넘어섰다. 배당을 통한 주주환원 기대가 은행주 수요를 뒷받침했을 가능성이 있다.
이러한 흐름 속 이날 중국 국유은행 공상은행(中國工商銀行∙ICBC, 601398.SH/1398.HK)의 주가가 사상 최고치를 경신하며 A주 시가총액 1위 자리를 되찾았다는 소식도 대형 은행주에 대한 관심을 높였다.
종합하면 이날 시장은 경기 전반의 회복 기대보다 로봇 등 정책·산업 테마와 은행주의 배당 매력이 상대적으로 부각된 장세였다고 해석할 수 있다. 거래대금 감소와 하락 종목 우위는 상승세가 시장 전반으로 확산하지 못했음을 보여준다.
한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7208 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7220 위안) 대비 0.0012 위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.018% 오른 것이다.
pxx17@newspim.com