윤건영 충북교육감 "수능 한 달 앞, 시험장 안전·편의 빈틈없이 점검하라"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 19일 수능 시험장과 지원체계 점검을 주문했다
- 방송시설·환경·교통·안전과 수험생 맞춤 지원을 철저히 준비하라 당부했다
- 윤 교육감은 학생 성장 중심의 수업·평가 방식 변화도 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 대학수학능력시험을 한 달 앞두고 시험장 시설과 수험생 지원체계 전반에 대한 철저한 점검을 주문했다.
학생의 성장을 중심에 둔 수업과 평가 방식의 변화도 강조했다.
충북도교육청은 윤 교육감이 19일 열린 주간정책회의에서 수능 준비와 수업나눔 축제 운영 방향을 논의했다고 밝혔다.
이날 윤 교육감은 "수능은 학생들이 그동안 쌓아 온 배움을 바탕으로 진로와 미래를 향해 나아가는 중요한 관문"이라며 "남은 기간 새로운 학습 내용을 늘리기보다 기존에 공부한 내용을 정리하고 생활 리듬을 유지하는 것이 중요하다"고 말했다.
그러면서 "시험 당일 발생하는 문제는 사후에 바로잡기 어려운 만큼 수험생의 입장에서 시험장 환경을 점검할 것"을 지시했다.
윤 교육감은 방송시설과 시험실 환경, 냉난방·조명 상태를 비롯해 시험 편의가 필요한 수험생을 위한 맞춤형 지원, 교통·소음·안전 대책까지 유관기관과 협력해 준비할 것을 재차 당부했다.
수업과 평가의 변화도 주요 과제로 제시했다.
윤 교육감은 마지막으로 국정감사와 행정사무감사를 준비하는 교육청 구성원들의 노고에도 감사를 전하며 "어려운 시기일수록 서로의 수고를 살피고 협력해 달라"고 말했다.
baek3413@newspim.com