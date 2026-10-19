충북신보 이사장 후보 인사청문회…전문성 이어 정치적 중립성 쟁점

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회가 19일 김정태 신용보증재단 이사장 후보자를 검증했다
- 농협 경력의 전문성과 보증 확대·부실 관리 역량을 집중적으로 따졌다
- 신 지사와의 정치적 인연에 따른 공정성과 중립성 논란도 제기됐다
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신용한 지사 후원회장 이력도 거론, 21일 청문보고서 채택
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북신용보증재단 이사장 후보자 인사청문회에서 금융 전문성과 경영 능력뿐 아니라 신용한 충북지사와의 정치적 인연이 주요 검증 대상으로 떠올랐다.
농협에서 약 30년간 근무한 경력이 소상공인·중소기업 신용보증과 금융위험 관리에 얼마나 직접적으로 연결될 수 있는지가 핵심 쟁점이었다.
충북도의회 인사청문특별위원회는 19일 김정태 충북신용보증재단 이사장 임용후보자를 대상으로 인사청문회를 열고 직무 전문성과 경영 역량, 도덕성, 정치적 중립성 등을 집중적으로 따졌다.
김 후보자는 농협에서 쌓은 실무 경험과 조직 운영 경력을 바탕으로 재단을 이끌겠다는 구상이지만 의원들은 농협과 신용보증재단의 업무 차이에 주목했다.
농협 경력이 재단의 핵심 기능인 신용보증 지원과 부실 위험 관리에 필요한 전문성으로 이어질 수 있는지, 제시한 경영계획이 실제로 실행 가능한지를 집중적으로 물었다.
보증 확대와 부실 위험 관리, 손실 대응 및 재원 확보 방안도 검증 대상에 올랐다. 재기지원 제도와 인공지능(AI) 활용, 고객서비스 개선 계획뿐 아니라 기관장으로서 독립성과 책임성을 확보할 수 있는지도 질의가 이어졌다.
정치적 중립성 문제도 도마에 올랐다. 김 후보자가 지난 6월 지방선거에서 신 지사의 후원회장을 맡았던 이력이 알려지면서 임용 과정의 공정성을 둘러싼 의문이 제기됐다.
의원들은 후보자가 과거에도 재단 이사장 공개모집에 지원한 사실과 별개로 정치적 인연이 이번 임용에 영향을 미쳤는지와 향후 재단 운영에 정치적 이해관계가 개입할 가능성을 집중 질의했다.
임동현 인사청문특위 위원장은 "신용보증재단 이사장은 정치적 관계가 아닌 전문성과 책임으로 평가받아야 하는 자리"라며 "후보자가 기관장으로서의 소신과 책임을 바탕으로 재단을 이끌 역량을 갖추고 있는지를 검증하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
특위는 이날 청문회에서 제기된 쟁점과 후보자 답변을 토대로 논의를 이어간 뒤 오는 21일 인사청문경과보고서를 채택할 예정이다.
baek3413@newspim.com