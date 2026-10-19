천호성 전북교육감 "폐교 활용, 지역 의견 적극 반영해야"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감이 19일 폐교 활용에 지역 의견을 반영하라고 주문했다
- 천 교육감은 폐교 공모사업 홍보 강화와 공익적 활용 방안을 강조했다
- 전북 폐교 활용 사례 2건은 전국 경진대회 1차 심사를 통과했다
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전북 폐교활용 사례 2건 전국 경진대회 1차통과…교장공모제 확대 방침 재확인
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 19일 "폐교 활용 사업에 지역사회 의견을 적극 반영하고, 지역 활성화에 도움이 되는 공익적 활용 방안을 마련할 것"을 주문했다.
천 교육감은 이날 열린 주간 정책회의에서 '폐교 활용(대부) 공모사업' 추진 상황을 점검하고 지역사회 대상 홍보와 안내를 강화해야 한다고 강조했다.
천 교육감은 "단순히 공고만 하는 것이 아니라 각 지역 교육거버넌스 등과 연결된 사람들에게 충분히 홍보해야 공익적인 사업을 구상하고 제안할 수 있다"며 "서류를 복잡하게 많이 받기보다는 지역에 꼭 필요한 형태의 임대가 되고 지역 활성화에 도움이 될 수 있도록 과감하게 추진해 달라"고 말했다.
이와 관련해 교육부와 행안부가 올해 처음 주관하는 '전국 폐교 활용 경진대회'에는 전국에서 35건이 제출됐다. 전북에서는 임실교육지원청의 '임실생태누리'와 부안교육지원청의 '닥나무 한지체험관 콩닥콩닥' 등 2건이 1차 심사를 통과했다.
최종 우수사례는 오는 23일까지 진행되는 대국민 투표와 발표심사 결과를 합산해 3~4건을 선정할 예정이다.
천 교육감은 이날 교장공모제 확대 방침도 재확인했다. 그는 "교장공모제의 단점도 있지만 장점이 많은 제도라고 생각한다"며 "단점은 보완하면서 개방형 교장공모제를 더욱 적극적으로 추진하고자 한다"고 밝혔다.
교장공모제는 학교의 특성과 교육 여건에 적합한 역량 있는 교장을 공모 절차를 통해 임용하는 제도다. 학교 운영의 자율성과 책무성을 높이고 교육과정의 다양화를 지원하기 위해 운영된다.
2027년 3월 1일자 교장공모제 대상 학교는 초등학교 43곳, 중등학교 29곳이다. 이 가운데 정년퇴직이나 중임 만료로 교장이 결원되는 학교의 3분의 2 범위에서 공모 대상 학교를 지정할 수 있다.
전북교육청은 학교 운영의 자율성과 민주성을 강화하고 학교 특성에 맞는 교장이 학교 혁신을 이끌 수 있도록 내부형 교장공모제 확대를 추진할 계획이다.
lbs0964@newspim.com