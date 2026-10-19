장동혁 "조국혁신당, 조희대 탄핵 밀어붙이면 민주당과 나란히 나락 갈 것"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 19일 조희대 대법원장 탄핵 추진을 비판했다
- 장 대표는 조국혁신당의 탄핵 사유가 엉터리라며 민주당을 비꼬았다
- 조국혁신당은 19일 탄핵소추안을 공개하고 민주당에 공동 행동을 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 19일 조국혁신당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵을 추진하는 데 대해 "더불어민주당과 손을 잡고 탄핵을 밀어붙여 보라. 두 손 잡고 나란히 나락 가는 길이 될 것"이라고 비판했다.
장 대표는 이날 페이스북에 "조국혁신당이 총대를 메기로 한 모양이다. 조희대 대법원장 탄핵소추안까지 들고 나왔다"며 이같이 밝혔다.
장 대표는 조국혁신당이 제시한 탄핵 사유에 대해 "하나부터 열까지 엉터리"라며 "오상방위의 전설을 국회에서 다시 보게 될 판"이라고 비꼬았다. 그러면서 "형법 법전이 '파본'이라고 우겼다더니, 헌법도 '파본'이라고 우기려나"라고 했다.
그는 "민주당이 어떻게 나올지 자못 궁금하다. 은근슬쩍 업혀 가려나"라며 "재판 재개 무서우니 '문조털래유' 손이라도 잡고 싶을 것"이라고 주장했다.
이어 "불의가 법으로 변할 때 저항은 의무가 된다"며 "이제 국민이 일어나서 불의의 세력들을 척결해야 한다"고 했다.
그러면서 "조국혁신당, 민주당, 손 굳게 잡고 대법원장 탄핵 밀어붙여 보라"며 "두 손 잡고 나란히 나락 가는 길이 될 것"이라고 경고했다.
앞서 조국혁신당은 이날 최고위원회에서 조 대법원장 탄핵소추안을 공개하며 민주당에 탄핵 추진을 위한 공동 행동을 촉구했다.
jeongwon1026@newspim.com