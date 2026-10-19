완주군의회, 주요 사업장 현장 점검…추진상황·운영 실태 살펴

AI 핵심 요약beta
- 완주군의회는 19일 주요 사업장 7곳을 방문해 추진 상황을 점검했다
- 의원들은 기업 애로사항과 주민 체감 효과, 시설 운영 실태를 살폈다
- 현장 의견과 건의사항을 향후 예산 심의와 정책에 반영하기로 했다
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예산 심의·정책 제안 현장 의견 반영…주민 편의·지역경제 효과 점검
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회는 관내 주요 사업장의 추진 상황과 운영 실태를 점검하고 현장에서 나온 의견을 향후 의정활동과 정책에 반영하기로 했다고 19일 밝혔다.
완주군의회는 이날 성중기 의장을 비롯한 의원들이 관내 주요 사업장 7곳을 방문해 사업 추진 현황을 확인하고 관계자들의 의견을 청취했다.
이날 방문은 봉동읍 소재 DH오토리드를 시작으로 동해금속, UPS 위험성평가센터, 행복+활력 채움센터, 운주 괴목동천, 전통문화공원 및 어린이안전교육종합체험관, 대아 농특산품판매센터 및 체험관 순으로 진행됐다.
의원들은 기업·산업 현장에서 기업 운영 현황과 지역 산업 여건을 살피고, 기업들이 겪는 애로사항과 지원 필요 사항을 청취했다.
지역 기업의 안정적인 성장과 일자리 창출이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 의회 차원의 지원 방안도 모색했다.
행복+활력 채움센터와 운주 괴목동천에서는 사업 추진 상황과 시설 운영 여건을 점검하고 주민들이 체감할 수 있는 사업 효과와 향후 활용 방안을 논의했다.
전통문화공원과 어린이안전교육종합체험관, 대아 농특산품판매센터 및 체험관에서는 시설 조성과 운영 현황을 확인했다. 지역의 문화·관광자원과 농특산물을 연계해 지역에 활력을 더할 방안도 살폈다.
의원들은 관계 공무원과 사업 관계자들의 설명을 듣고 사업이 당초 목적에 맞게 추진되고 있는지, 주민 편의와 지역경제에 미치는 효과는 어떠한지 등을 중점적으로 점검했다. 현장에서 제기된 어려움과 건의사항도 향후 예산 심의와 정책 제안 과정에서 검토할 계획이다.
성중기 의장은 "서류와 보고만으로는 알기 어려운 부분이 있는 만큼 직접 현장을 찾아 사업 추진 상황을 확인하고 현장의 목소리를 듣는 과정이 무엇보다 중요하다"며 "현장에서 나온 의견과 건의사항을 면밀히 살펴 향후 예산 심의와 정책 제안 등 의정활동에 충실히 반영하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com