제천 백운면 도로서 화물차 화재…차량 1대 전소

[제천=뉴스핌] 백운학 기자 = 19일 낮 12시 56분쯤 제천시 백운면 원월리 도로에 정차해 있던 화물차에서 불이 났다.
불은 출동한 소방당국에 의해 오후 1시 24분쯤 진화됐다.
화물차 운전자는 불이 나자 차량 밖으로 대피해 인명피해는 없었다.
이 불로 화물차 1대가 전소돼 소방당국 추산 1100만원의 재산 피해가 발생했다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
baek3413@newspim.com
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[제천=뉴스핌] 백운학 기자 = 19일 낮 12시 56분쯤 제천시 백운면 원월리 도로에 정차해 있던 화물차에서 불이 났다.
불은 출동한 소방당국에 의해 오후 1시 24분쯤 진화됐다.
화물차 운전자는 불이 나자 차량 밖으로 대피해 인명피해는 없었다.
이 불로 화물차 1대가 전소돼 소방당국 추산 1100만원의 재산 피해가 발생했다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
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