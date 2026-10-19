음성에 전기다목적차량 연구거점 준공…미래차 전환 지원

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 19일 음성에 PBV연구센터를 준공했다
- 센터는 전기다목적차 기술개발·실증·사업화를 지원한다
- 충북도는 지역 부품기업의 전동화 전환을 추진한다
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지역 부품·특장차 기업 기술개발·사업화 지원
[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성에 전기다목적자동차(e-PBV) 산업 육성을 위한 연구거점이 들어섰다. 내연기관 중심의 지역 자동차부품·특장차 산업을 전동화하고 기업의 기술개발부터 실증·사업화까지 지원하는 기반이 마련됐다.
충북도는 19일 음성군 금왕읍에서 한국자동차연구원 PBV연구센터 준공식을 열었다고 밝혔다.
센터는 산업통상부와 충북도, 음성군이 지원하는 '수요맞춤형 전기다목적자동차 기반구축사업'의 일환으로 조성됐다. 총사업비는 198억5000만 원으로 국비 80억 원, 도비 90억 원, 음성군비 28억5000만 원이 투입됐다.
PBV(Purpose Built Vehicle)는 물류배송·냉장냉동·구급 등 특정 목적에 맞게 설계·제작하는 차량이다. 전기차 전환과 차량 용도 다변화가 진행되면서 미래 모빌리티 산업의 새로운 분야로 부상하고 있다.
연구센터는 관련 기업의 기술개발과 실증, 사업화를 지원하는 역할을 맡는다. 기존 자동차부품·특장차 산업 기반을 활용해 지역 기업의 전동화 전환을 돕고 기업 수요에 맞춘 기술지원과 사업화 연계를 추진할 계획이다.
충북도는 PBV 산업을 정부의 '5극3특' 전략에 따른 중부권 핵심품목에 반영하도록 건의해 관련 분야를 지역 산업 육성 과제로 포함시켰다.
이번 연구센터 구축을 정책적 성과와 연계해 지역 기업의 사업 기회를 확대한다는 구상이다. 다만 연구거점 구축이 실제 산업 성장으로 이어지려면 기업의 기술 수요를 반영한 지원과 사업화 성과가 뒷받침돼야 한다.
센터의 활용도를 높이고 지역 부품업체가 전동화 시장에 안착하도록 지원하는 것이 향후 과제가 될 전망이다.
이날 준공식에는 신용한 충북지사와 이상식 충북도의회 의장, 임호선 국회의원, 조병옥 음성군수 등 관계자와 지역 자동차산업 종사자들이 참석했다. 성우모터스와 현대포리텍 등 지역 기업 관계자들도 자리를 함께했다.
신용한 지사는 "PBV연구센터가 지역 자동차부품기업의 전동화 전환을 앞당기는 기반이 될 것으로 기대한다"며 "연구개발부터 시험·평가, 실증, 사업화까지 기업이 체감할 수 있는 지원을 강화하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com