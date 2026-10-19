[출고]앰코, 3조원 규모 '반도체 광주공장' 증축 착공…"메가프로젝트 첫 실행"

AI 핵심 요약beta
- 앰코코리아가 19일 광주공장 신규 제조라인 착공식을 열었다
- 앰코코리아는 광주공장 투자 규모를 3조원으로 확대했다
- 이번 투자로 지역 청년 일자리 2000개 이상이 생길 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 반도체 후공정 전문기업인 앰코테크놀로지코리아가 광주공장 투자 규모를 1조원에서 약 3조원으로 늘린다.
전남광주통합특별시는 19일 북구 첨단산업단지 앰코코리아 광주공장에서 '반도체 신규 제조라인 착공식'이 열렸다고 밝혔다.
앰코는 지난 6월 김대중컨벤션센터에서 열린 이재명 대통령 주재 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 광주공장에 1조원을 투자하겠다고 발표했으나 생산라인 추가 증설 계획을 세우면서 세 배가량 규모를 확대했다.
이번 투자는 1999년 앰코코리아 광주공장 설립 이후 외국인 투자기업의 단일 투자로는 국내 최대 규모가 될 전망이다.
지역 청년들을 위한 신규 일자리도 2000개 이상 생길 것으로 예상된다.
시는 앰코코리아의 투자 계획에 맞춰 '기업지원 전담팀(TF)'을 운영 중이며 용수·하수·전력 등 핵심 시설 지원 방안과 인허가 사항을 지속해서 협의할 방침이다.
민형배 시장은 "앰코코리아의 과감한 투자와 제조라인 대규모 증설은 반도체 메가프로젝트의 첫 실행이자, 전남광주가 대한민국 반도체의 새로운 중심으로 나아가는 출발점"이라고 평가했다.
bless4ya@newspim.com