[오늘날씨] 남부·제주에 비…아침 최저 7도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 20일 남부지방과 제주도에 비가 내린다고 예보했다
- 전남·경남·제주에서 시작해 전북·경북으로 비가 확대됐다
- 아침 기온은 7~17도로 쌀쌀하고 미세먼지는 좋음~보통이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 20일은 남부지방과 제주도 중심으로 비가 내리고 아침에는 쌀쌀할 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방은 구름이 많은 가운데 남부지강과 제주도는 흐리고 비가 올 전망이다.
새벽부터 전남권과 경남권, 제주도에서 비가 오겠다. 오후부터는 전북과 경북권에서 비가 내리겠다. 비는 늦은 밤부터 그칠 전망이다.
예상 강수량은 대전·세종·충남, 충북 5~10mm다. 광주·전남은 5~40mm, 전북은 5~20mm, 부산·울산·경남은 5~40mm, 대구·경북은 5~20mm, 제주도는 5~40mm다.
아침 최저기온은 7~17도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 11도 ▲수원 10도 ▲춘천 9도 ▲강릉 13도 ▲청주 12도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 20~23도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 20도 ▲수원 21도 ▲춘천 22도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 23도 ▲광주 21도 ▲대구 22도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 23도다.
바다 물결은 동해·서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com