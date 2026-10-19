[내일날씨] 아침 7도 '쌀쌀'…남부·제주 비 소식

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 20일 아침 최저기온이 7도까지 내려간다고 예보했다
- 남부지방과 제주도는 20일 곳곳에 비가 내리겠다
- 낮 최고기온은 20~23도, 미세먼지는 전 권역에서 좋겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 20일은 아침 최저기온이 7도까지 내려가 쌀쌀하겠다. 남부지방과 제주도에는 곳곳에서 비가 내리겠다.
19일 기상청에 따르면 오는 20일 중부지방은 구름이 많겠고 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 전남권과 경상권에는 새벽부터, 전북과 경북권에는 오후부터, 충청권에는 밤부터 비가 내리겠다. 전라권과 경북권에 내리는 비는 늦은 밤부터 대부분 그치겠다.
예상 강수량은 충청권 5~10mm, 전북과 대구·경북 5~20mm, 광주·전남과 부산·울산·경남·제주도 5~40mm다.
아침 최저기온은 7~17도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 11도 ▲수원 10도 ▲춘천 9도 ▲강릉 13도 ▲청주 12도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 20~23도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 20도 ▲수원 21도 ▲춘천 22도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 23도 ▲광주 21도 ▲대구 22도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 23도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com