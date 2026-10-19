이장섭 청주시장 "수도권 폐기물 반입 협약 실효성 확보해야"

AI 핵심 요약beta
- 이장섭 청주시장이 19일 폐기물 반입금지 협약 후속조치를 지시했다
- 청주시는 협약 이행과 2030년 직매립 금지 대응을 점검하기로 했다
- 가을 축제 인파 안전관리와 식품 위생 점검도 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 수도권 생활폐기물 반입 금지 협약의 실효성을 확보하고 가을철 지역축제의 안전관리와 식품 위생 점검을 강화할 것을 주문했다.
19일 청주시에 따르면 이 시장은 임시청사에서 열린 주간업무보고회를 통해 지난 14일 민간업체와 체결한 수도권 생활폐기물 반입 금지 관련 업무협약을 언급하며 협약이 실제 현장에서 이행될 수 있도록 후속조치를 마련하라고 지시했다.
그는 "업무협약 자체에는 법적 강제성이 없어 시민들의 우려가 있다"며 "협약 체결에 그치지 않고 안정적으로 이행될 수 있도록 철저히 관리해야 한다"고 강조했다. 이어 2030년 시행 예정인 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 시의 폐기물 처리 여건과 대응 상황을 점검하고 제도 변화에 따른 문제에도 선제적으로 대응할 것을 당부했다.
가을철 축제와 행사에 대한 안전관리도 주요 현안으로 제시했다. 이 시장은 "다중 인파가 몰리는 행사에서 안전사고 예방에 각별히 주의를 기울이고 오는 24~25일 열리는 디저트베이커리페스타와 31일부터 다음 달 1일까지 진행되는 청주 미식주페스타에서는 식품 취급 실태와 행사장 위생 상태를 집중적으로 점검하라"고 말했다.
baek3413@newspim.com