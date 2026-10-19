고흥군 "우주산업 뒷받침할 철도 국가계획 반영해야"

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 19일 우주산업 교통망 확충을 촉구했다
- 고흥 우주선 철도의 국가철도망 계획 반영을 요구했다
- 벌교역에서 녹동역 잇는 46.8㎞ 노선으로 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 우주산업 성장에 필요한 교통 기반 확충을 위해 '고흥 우주선 철도'의 제5차 국가철도망 구축 계획 반영을 촉구했다.
고흥군은 누리호 5차 발사 성공으로 고흥의 전략적 중요성이 커진 만큼 우주산업 기반 시설과 연계한 철도망 구축이 시급하다고 19일 밝혔다.
정부는 2031년까지 약 1조 6000억 원을 투입해 고흥에 46만 평 규모의 우주발사체 국가산업단지와 민간발사장 등을 갖춘 우주발사체 산업 클러스터를 조성 중이다.
그러나 고흥에는 철도망이 없어 수도권과 주요 산업·연구 거점의 접근성이 떨어지는 만큼 기업과 연구 인력 유입에 대비한 광역교통망 확충이 필요하다는 게 군의 입장이다.
군이 추진하는 고흥 우주선철도는 경전선 벌교역에서 고흥역을 거쳐 녹동역까지 연결하는 총연장 46.8㎞ 노선으로 사업비는 약 1조 2000억 원이다.
군은 철도 개통으로 우주산업 관련 기업과 연구 인력의 이동 편의를 높이고 관광 활성화와 지역 균형발전에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
공영민 군수는 "우주산업은 국가의 미래 성장 동력이자 전략 산업으로 산업 기반 시설과 교통 인프라가 함께 구축될 수 있도록 고흥 우주선 철도를 제5차 국가철도망 구축 계획에 반드시 반영해야 한다"고 말했다
chadol999@newspim.com