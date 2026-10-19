박완수 경남지사 "우주항공산업 등 10년 뒤 분야별 경남 모습 제시해야"

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실국본부장회의서 중장기 목표 주문

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사는 19일 오전 "민선 9기 도정의 중장기 비전과 분야별 목표를 구체화해 도민들이 10년 뒤 경남의 모습을 구체적으로 그려볼 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

박 지사는 이날 도청에서 열린 실국본부장회의에서 "도정이 열심히 일하는 것도 중요하지만 미래에 대한 비전과 목표가 분명해야 이를 실현하기 위한 노력과 의지도 생기는 것"이라며 이같이 밝혔다.

박완수 경남지사가 19일 오전 도청에서 열린 실국본부장회의에서 민선 9기 도정의 중장기 비전과 분야별 목표를 구체화를 주문하고 있다.[사진=경남도] 2026.10.19

이는 우주항공산업과 진해신항 개발, 복지 전달체계 개선 등을 통해 10년 뒤 경남의 모습을 제시한다는 구상이다.

그는 "산업·경제, 도로·교통 인프라, 복지와 도민 생활 수준 등 분야별로 민선 9기 목표와 10년 뒤 달성해야 할 모습을 제시해야 한다"며 "기획조정실은 관련 부서와 기관이 참여하는 중장기 비전 수립을 서두르라"고 주문했다.

우주항공 분야에서는 이번 주 열리는 2026 사천에어쇼를 산업전으로 확대하는 방안을 제시했다. 비행과 체험 중심 행사에서 벗어나 국내외 우주항공·방산기업이 참여하는 교류와 투자 유치의 장으로 발전시켜야 한다는 취지다.

박 지사는 "사천에어쇼가 사천 우주항공산업전의 방향을 보여주는 계기가 돼야 한다"며 "기업과 연구기관 유치, 사천공항과 철도 등 교통망 확충, 산업 지원체계 구축을 함께 추진해야 한다"고 언급다.

우주항공복합도시 조성을 통한 정주 여건 개선과 서부경남 경제자유구역 확대, 메가특구 지정에도 대응할 것을 당부했다. 누리호 5차 발사에는 경남 기업 11곳이 참여해 엔진 총조립과 발사 운용, 체계 총조립, 추진제 탱크와 핵심 부품 제작 등을 맡았다.

복지 분야에서는 경남도가 구축한 생성형 인공지능 기반 통합복지플랫폼의 기능 개선을 주문했다. 현재의 신청주의 방식만으로는 지원 대상자가 복지 혜택을 놓칠 수 있는 만큼 자동 신청이나 직권 신청으로 확대할 수 있는 제도와 시스템을 마련해야 한다는 설명이다.

항만물류 분야에서는 북극항로 활성화에 대비해 진해신항을 거점항만으로 육성할 준비가 필요하다고 밝혔다. 스마트항만 인프라와 전문인력 양성, 배후도시 조성, 도로·철도망 구축을 조선·기계산업과 연계해 추진해야 한다고 했다.

최근 고용률과 취업자 수 등 경제지표는 전년 동기 대비 기저효과를 감안해 지역경제의 흐름과 추세를 종합적으로 분석하라고 지시했다. 한국은행 등 관계기관과의 협업도 주문했다.

박 지사는 "국정감사 이후 본격화하는 국회 예산·법안 심사에 대비해 내년도 국비 확보와 남해안 발전특별법, 우주항공복합도시 특별법 통과에 힘을 쏟겠다"고 전했다. 국회 예산결산특별위원회와 지역 국회의원들을 직접 찾아 협조를 요청할 뜻도 내비쳤다.

news2349@newspim.com