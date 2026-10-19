민주당 경남도당 "나동연 양산시장 선거법 위반 의혹 신속 수사해야"

AI 핵심 요약beta
- 민주당 경남도당이 19일 나동연 양산시장 의혹 수사를 촉구했다
- 금품 제공·허위사실 유포·흑색선전 의혹 규명을 요구했다
- 선관위 고발 사건과 캠프 연관성까지 철저히 조사하라고 했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도당이 나동연 양산시장과 관련한 선거법 위반 의혹에 대해 신속하고 공정한 수사를 촉구하고 나섰다.
민주당 경남도당은 19일 성명을 내고 "나 시장 선거캠프와 관련해 제기된 금품 제공, 허위사실 유포, 흑색선전 의혹을 철저히 규명해야 한다"고 밝혔다.
경남도당은 "선거 과정에서 제기된 의혹은 선거가 끝났거나 후보가 당선됐다는 이유로 종결될 수 없다"면서 "권력과 당적이 수사의 속도와 방향을 좌우해서는 안 된다"고 날을 세웠다.
그러면서 "양산시선거관리위원회는 지난 6·3 지방선거와 관련해 선거사무원 등에게 주유 티켓과 교통 편의를 제공한 혐의로 당시 캠프 회계책임자와 자원봉사자를 검찰에 고발한 바 있다"며 "캠프 자금 집행과 관계자 역할, 후보자와의 연관성까지 조사하라"고 촉구했다.
이어 "전 양산시장과의 원 팀 구성 발언을 둘러싼 허위사실 유포 의혹에 대해서도 경남경찰청이 유세 영상 등을 토대로 발언 경위와 공직선거법 위반 여부를 확인해야 한다"며 "당사자인 김일권 전 양산시장과 민주당 경남도당은 해당 발언이 사실이 아니라는 입장을 내놓은 바 있다"고 언급했다.
또 "선거 막바지 상대 후보와 그 가족을 겨냥해 유포된 소문에 대해서도 유포 경로와 목적, 캠프 관계자의 조직적 관여 여부를 밝혀야 한다"며 "필요하면 나동연 시장도 조사 대상에 포함하라"고 요구했다.
경남도당은 "특정한 결론을 요구하는 것이 아니라 증거와 법리에 따라 수사하고 그 결과에 합당한 책임을 물어야 한다"며 "의혹이 명백히 밝혀질 때까지 진실을 요구하겠다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com