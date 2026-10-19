강기영·김지웅, 영화 '사이렌' 주연 확정…앙숙 공조 수사 펼친다

AI 핵심 요약beta
- 강기영과 김지웅이 19일 영화 ‘사이렌’ 주연으로 나섰다
- 영화는 재벌 3세 경찰대생과 생계형 형사의 앙숙 공조극이다
- ‘사이렌’은 촬영을 마치고 2027년 공개를 목표로 후반 작업 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강기영과 그룹 제로베이스원의 김지웅이 영화 '사이렌'의 주연으로 나선다.
'사이렌'은 슈퍼카로 출근하는 재벌 3세 경찰대생과 자전거로 출근하는 생계형 에이스 형사, 쫓아내려는 사수와 절대 나갈 생각 없는 실습생이 펼치는 앙숙 공조 수사극이다. 영화 '작업의 정석', ENA 드라마 '아이쇼핑' 등을 연출한 오기환 감독이 메가폰을 잡았으며, 전혀 다른 두 사람이 하나의 사건을 통해 서로의 세계를 마주하는 이야기를 그린다.
극 중 강기영은 강남경찰서의 생계형 에이스 형사 시우 역을 맡는다. 특채 출신인 시우는 특진만 바라보던 중 범죄 현장에 난입한 재벌 3세 경찰대생 도윤 때문에 검거 작전이 꼬이면서 징계 위기에 놓인다. 다시는 마주치지 말자고 생각했던 두 사람은 이튿날 강남경찰서에서 사수와 실습생으로 재회하고, 시우는 도윤이 경찰이 되는 것을 포기하게 만들라는 제안을 받는다.
김지웅은 경찰을 꿈꾸는 강성그룹 막내아들이자 경찰대생 도윤 역으로 분한다. 도윤은 과거의 한 사건을 계기로 경찰이 되겠다고 결심한 인물로, 안 되는 일도 돈과 인맥을 동원해 해결할 만큼 업무에 진심이다. 스스로 그만둘 생각이 없는 도윤과 어떻게든 그를 내보내려는 시우는 사사건건 부딪히지만, 결국 파트너가 되어 함께 예측불허 수사를 펼치게 된다.
한편 영화 '사이렌'은 현재 모든 촬영을 마치고 2027년 공개를 목표로 후반 작업에 박차를 가하고 있다.
moonddo00@newspim.com