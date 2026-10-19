이기택, 표예진과 티격태격 로맨스…'연극이 끝난 후' 출연

AI 핵심 요약beta
- 이기택은 11월 19일 KBS 드라마스페셜에 출연했다
- 이기택은 표예진과 부딪치며 가까워지는 작가를 연기한다
- 다정함과 단호함을 오가는 로맨스로 설렘을 더한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이기택이 표예진과 호흡을 맞추며 다정하면서도 단호한 매력의 로맨스 캐릭터로 시청자들을 만난다.
소속사 키이스트에 따르면 이기택은 오는 11월 19일 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'의 두 번째 작품 '연극이 끝난 후'에서 구준영 역을 맡아 시청자들과 만난다.
'연극이 끝난 후'는 폐지 직전의 어린이 프로그램으로 발령받은 시사 프로 PD가 의도치 않게 스태프들의 인생에 엮이며 '좋은 어른이'로 성장해 가는 동심 소환 로맨스 드라마다.
극 중 이기택이 연기하는 구준영은 어린이 프로그램 '빙구와 뱅구'의 작가로, 주변 사람들을 살뜰히 챙기는 다정한 인물이다. 자신이 맡은 프로그램에 남다른 애정을 지닌 그는 새롭게 부임한 PD 나혜미(표예진)와 사사건건 부딪치면서도 그녀와 조금씩 가까워진다.
이기택은 따뜻한 눈빛과 부드러운 말투로 구준영의 매력을 살리는 동시에, 자신의 소신을 지킬 때는 단호해지는 모습으로 캐릭터에 깊이를 더할 예정이다. 특히 표예진과 티격태격하는 과정에서 미묘하게 달라지는 감정선으로 로맨스에 설렘을 더할 전망이다.
앞서 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'으로 신인상을 수상해 주목받은 이기택은 최근 첫 일본 팬미팅을 성공적으로 마치며 글로벌 팬들과의 접점을 넓힌 바 있다. 드라마와 예능 등 다양한 분야에서 활약하고 있는 그가 이번 '연극이 끝난 후'에서 어떤 로맨스 연기를 선보일지 기대가 모인다.
한편, 이기택이 출연하는 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙-연극이 끝난 후'는 오는 11월 19일 목요일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.
moonddo00@newspim.com