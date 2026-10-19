완도군, 농어촌 기본소득 유치 민관 총력전

AI 핵심 요약beta
- 완도군은 19일 농어촌 기본소득 유치를 위한 민관 협약을 체결했다
- 주민단체와 소상공인 및 자활기관은 사업 유치와 지역경제 활성화에 협력했다
- 완도군은 상품권 확대와 주민 의견 수렴으로 순환경제 모델을 추진했다
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[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군이 농어촌 기본소득 시범사업 유치를 위해 주민단체와 소상공인 및 지역자활기관을 아우르는 민관 협력 체계 구축에 나섰다.
완도군은 군청 군수실에서 주민자치협의회와 소상공인연합회 및 완도지역자활센터와 농어촌 기본소득 시범사업 유치를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.
협약에는 권사일 주민자치협의회장과 서정창 소상공인연합회장 및 이성만 완도지역자활센터장이 참여했다. 사업 유치를 위한 지역사회 공감대를 넓히고 주민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위한 협력 기반을 마련하는 취지다.
각 기관은 역할을 나눠 사업 유치에 힘을 모으기로 했다. 주민자치협의회는 주민 참여와 공감대 형성을 지원하고 소상공인연합회는 완도사랑상품권 이용 활성화에 협력한다. 완도지역자활센터는 자활사업과 연계한 생활 서비스 확대와 공동체 활성화 방안을 모색한다.
완도군은 기본소득이 지역 내 소비로 이어져 소상공인과 생산자의 매출 증대는 물론 생활 서비스 확충으로 연결되는 지역경제 순환 구조를 만든다는 구상이다. 이를 위해 주민 의견 수렴과 상품권 가맹점 확대를 추진하고 지역 특성을 반영한 순환경제 모델 구체화 등 공모 준비에도 속도를 내고 있다.
김신 완도군수는 "농어촌 기본소득은 단순한 소득 지원을 넘어 지역에서 소비하고 그 혜택이 다시 지역에 돌아가는 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "군민 생활 안정과 지역 활력을 뒷받침할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com