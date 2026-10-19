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박지원 "지방의료원 인력 늘어도 진료공백 여전…35곳 중 26곳 중단·축소"

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AI 핵심 요약

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  • 박지원 의원이 19일 지방의료원 26곳의 진료중단·축소를 밝혔다
  • 올해 지방의료원 진료인력은 늘었지만 진료공백은 계속됐다
  • 비수도권 중심 대체인력 확보와 실효성 있는 지원책이 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

진료인력 1243명으로 2022년보다 7.8% 증가…비수도권 84.6% 진료공백
군산의료원 호흡기·신장내과 진료 중단…지난해 외래진료 연인원 1만9162명

[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전국 지방의료원의 진료인력이 늘었지만 진료과 운영 중단과 축소가 이어지면서 지역 의료공백 해소를 위한 실효성 있는 인력지원 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.

민주당 박지원 의원(군산시·김제시·부안군 을)은 전국지방의료원연합회가 제출한 국정감사 자료를 분석한 결과 올해 상반기 전국 35개 지방의료원 중 26곳에서 일부 진료과의 중단 또는 축소가 발생했다고 19일 밝혔다.

지방의료원 진료인력 현원은 2022년 1153명에서 올해 6월 1243명으로 90명(7.8%) 증가했다.

그러나 2022~2025년 매년 24~30개 의료원에서 진료중단·축소가 발생했으며 올해 상반기에도 전체의 74.3%인 26곳에서 진료공백이 확인됐다.

박지원 의원[사진=뉴스핌DB] 2026.10.19 lbs0964@newspim.com

특히 비수도권은 26개 의료원 중 22곳(84.6%)에서 진료중단·축소가 발생해 수도권 9곳 중 4곳(44.4%)보다 높은 비율을 보였다.

군산의료원은 진료인력이 2022년 38명에서 올해 6월 49명으로 늘었지만 호흡기내과는 3월, 신장내과는 4월 전문의 퇴직으로 진료가 중단됐다.

두 진료과의 지난해 외래진료 실적은 각각 8283명과 1만879명으로 연인원 1만9162명에 달했다. 올해 내과 인력 3명을 모집했지만 지원자와 채용자는 없었던 것으로 나타났다.

장기간 진료가 중단된 사례도 있었다. 서산의료원 정신건강의학과는 올해 6월 말 기준 1277일간 진료가 중단됐으며 부산의료원 혈액종양내과와 류마티스내과도 각각 852일간 운영되지 못했다.

진료중단 과목의 대체 의료기관까지 거리는 진안의료원 산부인과 37㎞, 울진의료원 재활의학과 60㎞로 주민들의 장거리 이동 부담도 큰 것으로 나타났다.

인력을 확보한 진료과 역시 안정적인 운영을 장담하기 어려웠다. 올해 6월 기준 인력을 확보한 진료과 497개 가운데 246개(49.5%)가 의사 1명 체제로 운영됐으며 비수도권은 이 비율이 51.1%에 달했다.

대체인력이 없는 상황에서 퇴직이나 병가, 계약 종료 등이 발생하면 진료중단으로 이어질 수 있다는 지적이다.

의과 공중보건의사도 2022년 76명에서 올해 38명으로 절반 줄었다. 이들은 모두 비수도권 의료원에 배치됐으며 올해 상반기 공중보건의사 복무만료와 미배치에 따른 진료중단 기록은 비수도권 9개 의료원, 11개 진료과에서 확인됐다.

정부의 파견 전문의 지원도 수요를 충분히 따라가지 못했다. 지원 요청은 2024년 98명에서 올해 112명으로 늘었지만 선정인원은 94명에서 82명으로 감소했다. 이에 따라 선정률도 95.9%에서 73.2%로 하락했다.

박 의원은 "지방의료원 인력정책의 목표는 병원 전체의 인원을 늘리는 데 그치지 않고 지역주민에게 필요한 진료가 끊기지 않도록 하는 것"이라며 "진료과별 운영 여부와 중단기간, 대체 의료기관 접근성 등을 함께 관리하고 장기 미충원 진료과의 인력 확보를 우선 지원해야 한다"고 말했다.

이어 "한 명의 퇴직이나 공중보건의사 복무만료가 곧바로 진료중단으로 이어지지 않도록 대체인력 계획을 미리 마련해야 한다"며 "보건복지부와 지자체, 대학병원 간 공동채용·파견·순회진료를 연계하고 실제 부임과 진료재개 여부, 재개 이후 유지기간까지 확인하도록 지원체계를 개선해야 한다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
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李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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