경찰 신고 사건 조사 상황 수시 확인 가능…치안지표 공개 확대

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 19일 국민이 신고 사건 진행 상황을 확인하는 시스템 구축을 밝혔다.
- 범죄 피해자에게 권리와 보호·지원 정보를 반복 안내하도록 제도를 개선한다.
- 112 신고·교통사고와 집회·행사 교통정보 등 치안지표 공개를 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 국민이 경찰에 신고한 사건 진행 상황을 언제든 확인할 수 있는 시스템이 구축된다. 범죄 피해자에게 권리와 보호·지원 정보를 반복적으로 안내하고 집회·행사에 따른 교통 불편 정보와 주요 치안지표 공개도 확대한다.
경찰청은 19일 이 같은 내용을 담은 국민 중심 경찰서비스 전환 방침을 밝혔다. 신고와 사건 처리 위주의 사후 대응에서 벗어나 국민에게 필요한 정보를 먼저 제공하고 지원을 강화하겠다는 취지다.
우선 신고한 사건이 어떻게 처리되고 있는지 국민이 수시로 열람·확인할 수 있는 시스템을 구축하고 사건 관련 통지 범위도 확대한다. 다만 구체적인 시스템 구축 일정과 열람 대상, 통지 확대 범위는 이날 안내에 포함되지 않았다.
범죄 피해자에 대한 정보 제공 방식도 정비한다. 기존에는 피해자 조사 때 피해자의 권리를 안내했지만, 앞으로는 각종 권리와 보호·지원 연계 방안 등 필요한 정보를 반복적으로 제공할 수 있도록 시스템을 개선할 예정이다.
112 신고와 교통사고 건수 등 주요 치안지표는 경찰관서와 홈페이지 등에 게시한다. 집회·행사로 인한 교통 불편사항도 함께 알려 국민이 치안 현황과 생활에 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 할 계획이다.
김종철 경찰청장 직무대행은 "먼저 알리고 곁에서 돕는 국민 중심 경찰서비스 구현을 통해 국민 신뢰를 회복하는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.
한편 경찰청은 이번 주 '경찰 주간'을 맞아 영문 명칭을 'Korea National Police Agency'에서 'Korea National Police Service'로 바꾸는 방안도 추진한다. 국문 명칭은 유지한다. 경찰청은 공권력을 행사하는 기관을 넘어 국민의 안전과 권익을 우선하겠다는 의미라고 설명했다.
calebcao@newspim.com