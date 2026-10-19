신세계그룹 쓱데이 30일 개막…이마트·한정판 등 16개 시그니처 상품

AI 핵심 요약beta
- 신세계그룹이 30일부터 11월 8일까지 쓱데이를 개최한다
- 이마트 등 18개 계열사가 참여해 열흘간 특가를 이어간다
- 한우와 주류 등 마스터 시그니처 상품을 최대 70% 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 =신세계그룹이 30일부터 11월 8일까지 10일간 '대한민국 시그니처 세일' 쓱데이를 연다. 올해로 7회차이며 이마트와 신세계백화점 등 18개 주요 계열사가 참여한다. 이마트는 개막 선봉에 서던 예년과 달리 행사 종료까지 전 기간 최대 열흘간 특가를 이어간다.
그룹은 짧게는 6개월, 길게는 1년 전부터 발굴한 '마스터 시그니처' 16개 아이템을 내놓는다. 이마트는 한우 농가와 반년 전부터 기획한 '반값 한우'로 일반 한우를 50%, 브랜드한우를 최대 50% 할인한다. 이마트 단독으로 '글렌알라키 16년 코리아 익스클루시브 리미티드 에디션'을 19만9800원에, 신세계L&B는 '쉐이퍼 파운더스 패스'를 쓱데이 단독으로 9만9000원에 판매한다. 신세계백화점은 아디다스 '갤럭시런'을 최저가로, 조선호텔앤리조트는 디퓨저 컬렉션을 30% 할인한다.
클리어런스는 최대 70% 할인이다. 신세계라이브쇼핑과 신세계인터내셔날이 패션·뷰티 인기 상품을 최대 70% 할인하고, 신세계면세점은 랑콤 등 뷰티·패션·주류를 최대 70%, 토리버치 등 럭셔리 브랜드를 최대 60% 할인한다. 신세계까사는 패브릭 소파와 가죽 베드를 최대 50% 할인한다. 외국인 관광객을 겨냥해 아고다, 위챗페이, 샤오홍슈와 마케팅 제휴도 맺었다.
신세계그룹 관계자는 "올해 쓱데이 역시 국가대표 쇼핑축제라는 명성에 부족함이 없도록 준비했다"며 "많은 고객들이 열흘간 펼쳐지는 쇼핑 축제에 오셔서 고물가에 진정 도움이 되는 파격가 상품을 얻고 다채로운 즐거움도 즐기시길 바란다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com