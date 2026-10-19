다이닝브랜즈그룹, 신입 공채…bhc·아웃백 등 5개 분야 두 자릿수 선발

AI 핵심 요약beta
- 다이닝브랜즈그룹이 19일부터 대졸 신입사원 채용을 진행했다.
- 매장 운영·인사·디자인 등 5개 분야에서 두 자릿수 인원을 모집했다.
- 지원서는 11월 1일까지 접수하며 최종 합격자는 2027년 1월 입사한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = bhc, 아웃백 스테이크하우스, 창고43, 큰맘할매순대국 등을 운영하는 다이닝브랜즈그룹이 19일부터 2026년 대졸 신입사원 공개채용을 진행한다.
모집 분야는 매장 운영 관리(SV), 인사, 디자인, 마케팅, 해외운영 등 5개로 두 자릿수 규모를 뽑는다. 지원 자격은 4년제 대학 졸업자 또는 2027년 2월 졸업예정자이며, 서울 본사와 광주·대구·부산 등 지방사업부 근무지에서 모집한다.
지원서는 11월 1일까지 채용 홈페이지에서 받는다. 서류 합격자는 11월과 12월 1·2차 면접을 거치며, 최종 합격자는 2027년 1월 중 입사한다. 2024년부터 신입 공개채용을 정례화해 올해로 3년 연속이다.
입사자는 '영 다이너'로 불리며 인재육성팀(2024년 신설) 중심의 오리엔테이션, 브랜드별 매장 직무 실습, 멘토링 프로그램을 받는다. 회사는 2025년 공채 입사자부터 2년 연속 공채 신입사원 가운데 퇴사자가 없다고 밝혔다.
최두영 다이닝브랜즈그룹 HR지원담당 이사는 "고용 창출이라는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 올해도 신입사원 공개채용을 이어간다"고 말했다.
fineview@newspim.com