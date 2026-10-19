해남 야적장서 낙뢰 추정 화재…46분만에 진화

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 해남군 한 야적장에서 불이 나 46분 만에 꺼졌다.
19일 소방에 따르면 전날 오후 8시쯤 해남군 송지면 한 야적장에서 화재가 발생했다.
부표 1만 1400개가 탔으며 소방서 추산 6000만원의 재산 피해가 났다.
인명 피해는 발생하지 않았다.
소방당국은 낙뢰로 인해 불이 났다는 신고를 접수했으며 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
bless4ya@newspim.com
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 해남군 한 야적장에서 불이 나 46분 만에 꺼졌다.
19일 소방에 따르면 전날 오후 8시쯤 해남군 송지면 한 야적장에서 화재가 발생했다.
부표 1만 1400개가 탔으며 소방서 추산 6000만원의 재산 피해가 났다.
인명 피해는 발생하지 않았다.
소방당국은 낙뢰로 인해 불이 났다는 신고를 접수했으며 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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