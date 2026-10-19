[프로배구] OK저축은행, 부산 팬 1077명과 새 시즌 출정식 개최

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로배구 남자부 부산 OK저축은행 읏맨이 홈팬 1077명과 함께 2026-2027시즌 출정식을 열고 새 시즌을 향한 각오를 다졌다.

OK저축은행은 지난 17일 부산 강서실내체육관에서 '2026-2027시즌 OK 읏맨 프로배구단 오픈매치&출정식'을 개최했다고 19일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] OK저축은행이 지난 17일 부산 강서실내체육관에서 '2026-2027시즌 OK 읏맨 프로배구단 오픈매치&출정식'을 개최했다. [사진=부산 OK저축은행] 2026.10.19 football1229@newspim.com

이번 행사는 지난해 부산으로 연고지를 이전한 OK저축은행이 새 시즌을 앞두고 팬들과 소통하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 총 1077명의 팬이 참석했다.

OK저축은행은 출정식에 앞서 한국전력과 공개 연습경기를 치렀다. 이후 신영철 감독과 코칭스태프, 선수단 소개에 이어 새 시즌 출사표를 발표했다.

신 감독은 "지난 시즌 부산 홈팬 여러분의 응원 덕분에 홈에서는 좋은 성적을 거둘 수 있었다"며 "올 시즌에는 선수들과 함께 더 좋은 경기력과 성적으로 팬 여러분의 응원에 보답하겠다"고 밝혔다.

새롭게 주장을 맡은 전광인은 "시즌이 진행될수록 더 좋은 경기력을 보여드리고, 지난해보다 나은 성적으로 팬 여러분께 기쁨을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

새 시즌 합류한 김정호, 김도훈, 김대환, 노재욱, 메흐란 페이제맘두스트(등록명 페이즈), 카일 러셀(등록명 러셀), 김준호 등도 팬들에게 첫인사를 전했다.

러셀은 "지난 시즌 상대팀 선수로 부산을 찾았을 때 팬들의 엄청난 환호와 열기에 압도됐다"며 "이제는 OK 읏맨 배구단의 일원으로 그 열정적인 응원을 받으며 뛸 수 있다는 생각에 설렌다. 올 시즌 좋은 모습을 보여드리겠다"고 전했다.

이어 선수단과 팬들이 함께하는 우승 기원 행사와 질의응답, 경품 추첨 등이 진행됐다. 행사는 단체 기념 촬영과 팬들과의 하이파이브를 끝으로 마무리됐다.

OK저축은행은 19일 2026 KOVO컵 프로배구대회 첫 경기를 치르며 새 시즌 시작을 알린다.

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