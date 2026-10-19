미샤, 아마존 빅딜 데이즈서 매출 58% ↑…BB크림 카테고리 1위

AI 핵심 요약beta
- 미샤가 6일부터 이틀간 미국 아마존 행사에서 매출 58% 성장했다
- 미샤 빨간비비가 BB크림 부문 1위를 지키고 보라비비는 5위에 올랐다
- 에이블씨엔씨 미국 2분기 매출은 154% 늘고 해외 매출 비중은 75%다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이블씨엔씨의 화장품 브랜드 미샤가 미국 아마존 '프라임 빅딜 데이즈'에서 전년 대비 58% 매출 성장을 기록했다. 현지시간 6일부터 7일까지 이틀간 열린 행사에서 BB크림 카테고리 1위도 지켰다.
일별로는 전년 대비 1일차 46%, 2일차 70% 늘었다. 올해 3월과 6월 아마존 행사와 비교하면 일 매출 기준 각각 최대 132%, 64% 증가했다. 아마존 페이스 메이크업 카테고리에서는 15위에 올랐고, 상위권에 든 K-뷰티 브랜드는 미샤가 유일하다. 아마존 전체 메이크업 순위는 55위였다.
'M 퍼펙트 커버 BB크림 PRO(빨간비비)'는 지난해에 이어 카테고리 1위를 지켰고, '보라비비'는 5위에 올랐다. 빨간비비는 2007년 출시 이후 누적 판매량 1억 개를 넘었다.
에이블씨엔씨의 올해 2분기 미국 매출은 전년 동기 대비 154% 늘었다. 전체 매출 중 해외 비중은 75%까지 커져 올해 초 제시한 연간 해외 매출 비중 목표를 상반기에 일찍 달성했다.
조예서 에이블씨엔씨 브랜드전략부문장은 "글로벌 브랜드 중심의 경쟁 구도가 형성된 미국 메이크업 시장에서 미샤가 제품 경쟁력을 바탕으로 차별화된 시장 입지를 확보하고 있다"며 "BB크림을 앞세워 블랙프라이데이, 홀리데이 시즌 등 연말 쇼핑 성수기에 마케팅 공략을 강화해 북미 시장에서 지속적인 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com