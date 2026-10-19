장나라·김혜윤·표지훈·박해진, 더 강력해진 이혼쇼…'굿파트너2' 11월 20일 첫 방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 장나라와 김혜윤이 새로운 파트너로 뭉치고 박해진이 강력한 라이벌로 합류한 '굿파트너2'가 한층 화끈해진 이혼 법정 드라마로 돌아온다.

오는 11월 20일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 후에도 계속되는 삶, 정답 없는 인생의 갈림길에서 차선 중의 최선을 선택하는 변호사들의 이야기가 짜릿한 카타르시스와 공감을 선사한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 굿파트너2 대본리딩현장. [사진=굿파트너2] 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

이혼 전문 변호사 최유나 작가가 다시 집필을 맡았고, 감각적이고 섬세한 서민정 감독이 연출을 맡아 기대를 더한다. 무엇보다 '굿파트너'로 인생 캐릭터 경신은 물론 '2024 SBS 연기대상의 영예를 안은 장나라, 그의 새로운 파트너로 활약할 김혜윤과 든든한 지원군 표지훈, 그리고 강력한 라이벌로 재미를 더할 박해진이 합류해 드라마 팬들을 설레게 한다.

그런 가운데 공개된 대본 리딩 현장은 기대 심리를 더욱 자극한다. 먼저 스타 변호사에서 '법무법인 리봄'의 대표 변호사 '차은경'으로 돌아온 장나라는 한층 깊어진 연기 내공으로 극을 이끌었다. 사건 너머에 있는 의뢰인의 삶까지 헤아리는 20년 차 베테랑 변호사 차은경. 법무법인 대정을 떠나 의뢰인들에게 봄을 되찾아줄 '법무법인 리봄'을 개업하고 새출발에 나선 그는 새로운 파트너들과 두 번째 이혼쇼를 더욱 화끈하게 펼친다. 장나라는 흔들림 없는 냉철한 카리스마와 섬세한 감정 연기로 한층 단단해진 차은경의 매력을 그려내며 믿고 보는 배우의 진가를 입증했다.

김혜윤은 이혼에 '진심'인 5년 차 경력직 변호사 '강혜성' 역을 맡아 당찬 에너지를 발산했다. 강혜성은 뛰어난 순발력, 집요한 근성을 바탕으로 민∙형사 사건에서 잇달아 승소하며 지역에서 입지를 다져온 경력직 변호사. 민∙형사 사건보다 유독 '이혼'에 진심인 강혜성이 '레전드' 차은경을 만나며 어떤 이혼 전문 변호사로 성장해 나갈지 궁금해진다. 열정과 패기로 무장한 강혜성의 매력을 그려낼 김혜윤의 활약에도 이목이 집중된다. 노련한 내공의 차은경과 당돌한 열정의 '승소 머신' 강혜성, 서로 다른 두 변호사가 만들어 갈 새로운 워맨스 역시 관전포인트가 될 전망. 장나라와 김혜윤의 빈틈 없는 티키타카 역시 새로운 '굿파트너'의 탄생을 기대하게 했다.

차은경과 함께 대정을 떠나 '법무법인 리봄'의 변호사로 성장한 '전은호' 역을 맡은 표지훈의 유쾌한 활약도 눈길을 끌었다. 친근한 매력으로 동료와 의뢰인의 사랑을 받는 전은호는 '빠른 이혼, 빠른 칼퇴'를 목표로 하는 '로켓이혼형' 변호사다. 낙천적인 성격과 뛰어난 친화력으로 활력을 더했던 시즌1에 이어, 시즌2에서는 '파워 T' 대표 차은경의 직설 화법을 풀어주는 리봄의 '인간 통역사'로 활약하며 존재감을 발산한다. 표지훈은 전은호와 완벽한 싱크로율을 선보이며 캐릭터의 매력을 배가했다.

'법무법인 리봄'에 맞설 강력한 라이벌, '법무법인 태수'의 대표 변호사 '박태수' 역은 박해진이 맡아 존재감을 과시했다. 차은경의 대학 동기이자, 구독자 20만 명의 '법대로 태수'를 운영하며 인지도를 쌓은 그는 이제는 이혼계 '원톱' 자리를 두고 경쟁하는 인물. '변호사는 곧 서비스직'이라는 신념으로 의뢰인을 공략하는 그가 차은경과 어떤 대립각을 세울지 궁금해진다. 박해진은 묵직하고도 여유로운 존재감을 지닌 박태수의 승부사 매력을 완벽 표현하며 몰입감을 더했다.

한편, SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 11월 20일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com