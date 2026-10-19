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[모닝 리포트] "은행주 단기 모멘텀 제한적…KB·BNK 주간 선호"

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AI 핵심 요약

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  • 하나증권이 19일 은행주가 시장 급락에도 방어주 매력으로 초과상승했다고 진단했다
  • 시장 하락세가 이어지면 은행주도 투자심리 위축과 멀티플 하락을 피하기 어렵다고 분석했다
  • 하나증권은 주간 선호 종목으로 KB금융과 BNK금융을 제시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나증권이 19일 은행주에 대해 지난주 코스피 급락 국면에서 방어주 매력이 부각되며 크게 초과상승했지만, 자체 방어 동력이 높지 않았던 만큼 시장 하락세가 이어질 경우 은행주도 투자심리 위축을 피하기 어렵다고 진단했다. 결국 은행주 주가 방향성도 시장 상황이 안정화되는 것이 관건이라는 분석이다.

최정욱 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "전주 은행주는 2.9% 하락해 코스피 하락률 14.5%에 비해서는 대폭 초과상승했다"며 "인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 의구심과 고금리 상황에 따른 하이퍼스케일러들의 재무 부담 우려 등으로 반도체 관련주들이 폭락하면서 지수를 크게 끌어내린 반면 은행주는 방어주 매력이 부각되면서 주가 하락 폭이 상대적으로 매우 적었다"고 설명했다.

다만 은행주 자체의 방어 동력은 높지 않았다고 평가했다. 최 연구원은 "유사한 자산민감주인 미국 대형은행은 시중금리 상승으로 3분기 순이자마진(NIM)이 상승한 반면 국내 은행들은 3분기 NIM이 예상보다 더 하락할 것으로 추정된다"며 "신한지주의 롯데손보 인수도 투자자들의 반응이 썩 좋지 않았다"고 짚었다.

지난주 미국 국채금리는 크게 하락했다. 미국 9월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌았지만 AI발 위험회피 성향으로 안전자산 선호가 커진 영향이다. 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 국제통화기금(IMF) 총재와의 대담에서 10월 금리 결정을 예단하지 않는다고 발언하면서 시장은 10월 기준금리 동결에 무게를 두는 모습이다. 10월 인상 확률은 15% 이하로 떨어졌다. 미국 2년물 국채금리는 4.72%로 한 주간 7bp, 10년물은 5.08%로 16bp 하락했다. 국내 3년물 국채금리도 3.85%로 13bp, 10년물은 4.18%로 22bp 내렸다. 원/달러 환율은 주중 한때 1331원까지 내려가며 연중 최저점을 경신했고 1336.5원으로 마감해 한 주간 5.5원 추가 하락했다.

수급 측면에서 외국인은 지난주 코스피를 13조3000억원 순매도했고 은행주도 3800억원가량 팔아치웠다. 반면 국내 기관은 코스피를 3조8000억원, 은행주를 3800억원 순매수했다. 9월 말 하나금융에 이어 신한지주와 iM금융도 지난주를 기점으로 3분기 자사주 매입을 마무리했다.

전주 특징주는 신한지주였다. 한 주간 주가가 6.1% 하락해 전전주에 이어 하락 폭이 가장 컸는데, 롯데손보 인수 발표 이후 약세가 두드러졌다. 반면 3분기 NIM이 유일하게 반등할 것으로 예상되는 기업은행과 카카오뱅크는 주가가 상승했고, 지수 급락기마다 방어주 매력이 부각되는 삼성카드도 강세를 나타냈다.

신한지주는 롯데손보 지분 77%를 6933억원에 인수하기로 했다. 잔여지분 인수를 가정하면 100%를 9000억원에 사는 셈으로 주가순자산비율(PBR)은 약 0.9배다. 회사 측은 인수 이후 추가 증자 규모를 약 3000억원 내외로 예상하고 있다. 최 연구원은 "신한EZ손보의 적자 폭이 예상보다 커지고 손보 라인업을 정상화 또는 확장시켜야 하는 상황에서 사이즈가 되는 매물 자체가 롯데손보밖에 없었다는 점에서 인수 당위성은 인정된다"면서도 "시장은 좋은 매물을 좀 비싸더라도 높은 가격에 사는 것을 덜 매력적인 매물을 낮은 가격에 사는 것보다 선호하는 경향이 있다"고 지적했다. 이어 "회사 측이 예상하는 규모보다 추가 자본투입이 더 있을 것을 시장은 우려하고 있고 수익성 회복 여부도 반신반의하는 상황"이라고 덧붙였다. 인수에 따른 보통주자본(CET1)비율 하락 폭은 6933억원 기준 19bp지만 잔여지분 인수와 3000억원 추가 증자 시 33bp까지 확대되고, 증자가 더 이어질 경우 더 커질 수 있다는 분석이다. 그는 "M&A 정당성을 납득시키기 위해서는 인수 이후 정상화와 시너지 발생을 보여줘야 하는데 이는 시간이 소요될 수밖에 없다"고 판단했다.

이번주 주요 이슈는 22일 예정된 한국은행 금융통화위원회다. 최 연구원은 "7월과 8월 두 차례 연속 인상에 따른 속도조절 등으로 10월에는 동결할 것이라는 전망이 대다수"라면서도 "국제유가가 높은 수준을 지속하고 있고 AI 호황으로 물가 우려가 동시에 커지고 있는 점, 부동산도 안정화되지 못하고 있는 점 등을 감안하면 11월 추가 인상 가능성이 높고, 따라서 인플레이션에 방점을 둔 매파적 동결이 될 가능성이 높다"고 내다봤다. 은행 3분기 NIM은 조달 부담 확대로 하락 전환이 예상되지만 "4분기냐 1분기냐의 문제지 다시 NIM은 상승세로 전환될 공산이 크다"고 봤다.

최 연구원은 "지난주 시장이 급락하면서 은행주가 상대적으로 초과상승했지만 방어주 매력도 일시적인 것"이라며 "시장 하락세가 계속될 경우 은행주 주가도 투자심리 위축에서 벗어나기 어렵다. BPS, EPS의 문제가 아니라 멀티플이 동반 하락할 수밖에 없기 때문"이라고 강조했다. 3분기 NIM 하락과 더불어 실적도 일회성 요인에 기인한 유지라는 점에서 단기 모멘텀은 크지 않다는 평가다. 10월 말 발표될 홍콩 ELS 과징금 추가 경감 여부와 공정위의 국고채 전문딜러(PD) 담합 의혹 과징금 여부 등이 단기 이벤트로 작용할 가능성이 높다고 봤다.

하나증권은 주간 선호 종목으로 KB금융(목표주가 23만5000원)과 BNK금융(목표주가 2만4500원)을 제시했다. 최 연구원은 "KB금융의 3분기 실적은 타행들과 달리 부동산매각익과 외화환산익 등 대규모 비경상 이익 없이도 양호할 것이라는 점에서 펀더멘털 측면의 강점이 부각될 것"이라며 "홍콩 ELS 과징금 추가 경감과 관련된 환입 규모도 가장 클 것으로 기대된다"고 말했다. BNK금융에 대해서는 "계속된 실적 부진으로 연초 대비 주가 하락률이 8%에 달하고 현 PBR은 0.40배로 최저 수준"이라며 "26일 3분기 실적발표일에 600억원 규모의 자사주 매입 발표가 예상되는데 지난 5월에도 한 달 만에 모두 매수했다는 점에서 10월 말부터 수급 여건이 개선될 것"이라고 전망했다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) CI. [뉴스핌DB]

ssup825@newspim.com

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
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李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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