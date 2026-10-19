TS, 드론 연습비행 자동평가 도입…하루 2시간 무료 이용

AI 핵심 요약beta
- 한국교통안전공단은 19일 김천·화성에서 자동평가 서비스를 시작했다
- 수험생은 비행경로와 이탈지점을 확인하며 취약 부분을 보완할 수 있다
- 실기시험장 연습비행은 하루 2시간까지 무료이며 2인 1조를 권장한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연습비행 자동평가 서비스 운영
비행경로·평가결과 제공
취약점 보완 지원
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 드론 자격시험장의 무료 연습비행 서비스가 비행경로와 평가결과를 제공하는 방식으로 확대된다. 실기시험에 쓰이는 자동평가 시스템을 활용해 수험생이 자신의 조종 실력을 시험 평가기준에 맞춰 점검하고 취약한 부분을 집중적으로 연습할 수 있도록 지원한다.
19일 한국교통안전공단(TS)은 이날부터 김천·화성 드론자격센터에서 '드론 연습비행 자동평가 서비스'를 운영한다고 밝혔다.
이 서비스는 수험생이 실제 실기시험장에서 연습비행을 한 뒤 자신의 비행경로와 평가결과를 직접 확인하고 부족한 부분을 보완할 수 있도록 마련됐다.
그동안 TS는 시험이 없는 시간대에 드론자격센터 실기시험장을 무료로 개방해 수험생에게 실제 시험환경에서 연습할 기회를 제공해 왔다. 이번에는 기존 시험장 개방 서비스에 연습비행 경로와 경로이탈 지점 등을 분석하고 개선사항을 제공하는 기능을 더했다.
특히 무인멀티콥터 실기평가 과정에서 활용 중인 자동평가 시스템을 적용해 수험생이 실전과 동일한 환경에서 자신의 비행 수준을 점검할 수 있도록 했다.
수험생은 연습비행 후 제공되는 비행경로와 평가결과를 통해 자신의 비행이 시험 평가기준에 얼마나 부합하는지 확인 가능하다. 확인한 개선점을 다음 연습에 반영하고 부족한 부분을 집중적으로 보완해 실기시험을 효율적으로 준비할 수 있다.
서비스 이용을 희망하는 수험생은 김천·화성 드론자격센터 실기시험장 연습비행을 신청하면 된다. 하루 최대 2시간까지 무료로 이용할 수 있으며, 안전한 연습비행을 위해 2인 1조 이용을 권장한다.
TS는 이번 서비스가 기존 드론 자격시험 인프라의 활용도를 높이고 수험생의 시험 준비 과정에서 발생하는 불편을 줄일 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 드론자격센터와 시험 인프라를 활용해 수험생의 준비 부담을 줄이고 국민이 체감할 수 있는 자격시험 서비스를 확대할 계획이다.
정용식 TS 이사장은 "이번 서비스는 시험장을 단순히 연습공간으로 활용하는 것을 넘어 수험생이 직접 드론 비행 실력을 점검하며 역량을 높일 수 있는 환경을 제공한다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
이어 "앞으로도 자격시험 준비 과정 중 불편사항을 세심하게 살피고, TS가 보유한 시험 인프라와 기술을 활용해 국민에게 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속적으로 발굴하겠다"고 덧붙였다.
Q. '드론 연습비행 자동평가 서비스'는 언제, 어디서 이용할 수 있나요?
A. 10월19일부터 한국교통안전공단(TS)의 김천·화성 드론자격센터에서 이용할 수 있습니다. 실제 실기시험장에서 연습비행을 한 뒤 자신의 비행경로와 평가결과를 확인하는 서비스입니다.
Q. 기존 시험장 무료 개방 서비스와 무엇이 달라졌나요?
A. 기존에는 시험이 없는 시간대에 실기시험장을 연습공간으로 제공했습니다. 이번에는 연습비행 경로와 경로이탈 지점 등을 분석하고 개선사항을 제공하는 기능을 추가했습니다.
Q. 자동평가는 실제 실기시험과 같은 시스템으로 진행되나요?
A. 무인멀티콥터 실기평가 과정에서 활용 중인 자동평가 시스템을 적용했습니다. 수험생은 실전과 동일한 환경에서 자신의 비행 수준과 시험 평가기준에 얼마나 부합하는지 확인할 수 있습니다.
Q. 평가결과는 시험 준비에 어떻게 활용할 수 있나요?
A. 연습비행 후 제공되는 비행경로와 평가결과를 살펴 부족한 부분을 확인할 수 있습니다. 확인한 개선점을 다음 연습에 반영하고 취약한 부분을 집중적으로 보완해 실기시험을 준비할 수 있습니다.
Q. 서비스 신청 방법과 이용 조건은 무엇인가요?
A. 김천·화성 드론자격센터의 실기시험장 연습비행을 신청하면 됩니다. 하루 최대 2시간까지 무료로 이용할 수 있으며, 안전한 연습비행을 위해 2인 1조 이용을 권장합니다.
chulsoofriend@newspim.com