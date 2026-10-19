[LPBA] '통산 10승' 스롱, 5차 투어 128강 탈락…김가영은 64강 진출

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로당구 여자부(LPBA) 통산 10승을 달성한 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)가 시즌 5차 투어 첫 경기에서 탈락하며 부진을 이어갔다.

스롱은 18일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 5차 투어 '지금 잘 사는 방법 zgm NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 128강에서 오수민에게 18-22(26이닝)로 역전패했다.

[서울=뉴스핌] LPBA에서 활약하는 스롱 피아비(캄보디아). [사진=PBA] 2026.10.19 football1229@newspim.com

지난 6월 시즌 2차 투어 하이원리조트 챔피언십에서 정상에 올라 통산 10승을 달성했던 스롱은 이후 3차 투어 에스와이 챔피언십과 4차 투어 크라운해태 챔피언십에서 연달아 64강 탈락했다. 이번에는 첫 경기인 128강에서 무너지며 3개 대회 연속 조기 탈락했다.

출발은 괜찮았다. 스롱은 경기 초반 7-0으로 앞서며 주도권을 잡았다. 7-7 동점을 허용했지만 6이닝에서 뱅크샷 2개를 포함해 6점을 몰아치며 13-7로 달아났다.

21이닝까지 17-14로 앞섰지만 막판 집중력이 아쉬웠다. 오수민이 22~23이닝에 3점을 보태 17-17 동점을 만들었고, 25이닝에는 다시 3점을 올려 20-17로 역전했다.

스롱은 마지막 26이닝에서 1점을 만회하는 데 그쳤다. 반면 오수민은 2점을 추가하며 22-18로 경기를 마무리했다.

반면 '당구 여제' 김가영(하나카드)은 128강에서 25-5(13이닝) 완승을 거두며 64강에 안착했다.

김가영은 12-3으로 앞선 10이닝에서 하이런 8점을 기록하며 승기를 굳혔다. 이날 출전 선수 가운데 가장 높은 애버리지 1.923을 기록했다.

다른 강호들도 순조롭게 첫 관문을 통과했다. 히다 오리에(일본·브레이커스)는 손수민을 21-17(22이닝)로 꺾었고, 김보미(NH농협카드)는 김별을 20-14(23이닝)로 제압했다.

[서울=뉴스핌] LPBA에서 활약하는 김가영. [사진=PBA] 2026.10.19 football1229@newspim.com

강지은(하이원리조트)은 김명화에게 21-9(27이닝)로 승리했고, 김세연(휴온스)도 정혜빈을 22-18(26이닝)로 누르고 64강에 진출했다. 백민주(크라운해태), 장가연(우리금융캐피탈), 한지은(에스와이) 등도 64강에 합류했다.

19일에는 직전 4차 투어 우승자 정수빈(NH농협카드)을 비롯해 이미래(하이원리조트), 김민아(NH농협카드), 박정현(하림), 임정숙(크라운해태) 등이 128강 경기에 나선다. 이어 오후 3시 50분부터 64강 경기가 진행된다.

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