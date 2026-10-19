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"웰크론, 방탄판 시장 점유율 70%…방산 매출 확대 기대" - 스터닝밸류리서치

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AI 핵심 요약

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  • 스터닝밸류리서치는 19일 웰크론의 방산사업 성장을 전망했다
  • 웰크론은 국내 방탄판 시장 점유율 70%를 확보했다
  • 군 장비 교체와 방산 수출 확대로 실적 개선이 기대된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방산 가동률 상승·아이스침구 판매 확대에 실적 개선 전망

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스터닝밸류리서치는 19일 산업용 섬유·방호소재 전문기업 웰크론에 대해 국내 방탄판 시장에서 약 70%의 점유율을 확보하고 있으며, 군 방호장비 교체 수요와 방산업체의 해외 수출 확대에 따른 실적 성장이 기대된다고 분석했다. 

전영대 스터닝밸류리서치 연구원은 이날 보고서에서 "웰크론은 미국 NIJ 레벨4와 STANAG 4569 레벨6 인증을 동시에 보유한 국내 방탄 복합소재 기업으로, 원자재 가공부터 방탄재 성형과 최종 검사까지 내재화한 생산체계를 구축했다"고 설명했다.

웰크론은 극세사 침구와 산업용 섬유를 기반으로 성장해 온 기업으로, 최근 방탄복과 방탄판을 비롯해 전차·장갑차용 부가장갑 등 방산 소재 사업을 확대하고 있다. 개인 방호장비뿐 아니라 군용 차량과 함정에 사용되는 특수 방호소재까지 제품군을 넓히고 있다.

웰크론 로고. [사진=웰크론]

보고서에 따르면 웰크론의 국내 방탄판 시장 점유율은 약 70%로 추정된다. 생산능력 역시 국내 최대 수준으로 평가된다. 회사는 김해 방산 신공장 증설과 오토클레이브 2호기 투자를 완료하며 방호소재 생산 기반을 확대했다.

방산 부문 매출도 증가하고 있다. 웰크론의 방산 매출은 2024년 111억원에서 2025년 258억원으로 132% 증가했다. 방탄복과 방탄판을 비롯해 장갑차용 부가장갑 등 제품 공급이 늘어난 영향이다.

전 연구원은 "고마진 방호 부품 출하 비중이 증가하면서 전사 영업이익률 개선에 기여할 것으로 기대된다"고 분석했다.

군 방호장비 교체 수요도 향후 실적 성장 요인으로 꼽혔다. 보고서는 국군 약 30만명 규모의 차세대 방탄복과 개인 방호장비 교체 수요가 발생할 것으로 예상했다. 군 장병의 생존성 강화를 위한 방호장비 성능 개선과 경량화 수요가 확대되고 있다는 설명이다.

웰크론은 3차원(3D) 인체공학 경량 방탄판을 비롯해 다목적 방탄복, 경찰 방검복, 해군 부력방탄복 등 다양한 방호 제품을 공급하고 있다. 누적 공급 실적은 30만개 이상으로, 군수 분야에서 확보한 납품 이력이 향후 수주 경쟁력으로 이어질 수 있다는 평가다.

전 연구원은 "국방 예산 확대와 차세대 개인 방호장비 교체 주기가 맞물리면서 웰크론의 방호 부문 수주 증가가 기대된다"며 "개인 방호구에서 차량용 부가장갑까지 사업 영역이 확대되면서 제품 평균판매단가(ASP) 상승도 예상된다"고 설명했다.

웰크론은 방산 부문 매출을 2029년 500억원까지 확대한다는 목표를 제시했다. 이는 2024년 매출 111억원과 비교하면 약 4.5배에 해당하는 규모다.

방산업체들의 해외 수출 확대도 웰크론의 사업 성장에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 웰크론은 한화에어로스페이스와 현대로템 등 국내 주요 방산업체에 장갑차용 부가장갑과 방탄판을 공급하고 있다.

주요 납품 이력을 보면 2020년 한진중공업에 함정용 방탄판을 공급한 데 이어 2021년에는 함정용 방탄판 납품을 확대했다. 2022년에는 현대로템의 K808 차륜형 장갑차용 부가장갑을 납품했으며, 2023년에는 한화에어로스페이스의 타이곤 차륜형 장갑차용 부가장갑을 수주했다.

2024년에는 현대로템의 차세대 K8XX 부가장갑을 납품했고, 2025년에는 방위사업청이 주관한 54억원 규모의 레벨4 방탄판 공급사업을 수주했다.

전 연구원은 "한화에어로스페이스와 현대로템 등 국내 주요 방산업체들이 해외 장갑차와 무기체계를 수출할 때 웰크론의 부가장갑과 방탄판도 함께 공급될 수 있다는 점이 핵심 경쟁력"이라고 평가했다. 이어 "국내 방산업체들의 해외 수출 확대에 따라 웰크론의 방호소재 공급 물량도 증가할 가능성이 있다"고 분석했다.

보고서는 사우디아라비아 지뢰방호 키트 수출을 비롯해 폴란드와 루마니아, 인도네시아, 필리핀 등에서 추진되는 전술차량용 부가장갑 공급 가능성에도 주목했다. 다만 이들 해외 사업은 향후 계약 체결과 실제 납품 여부에 따라 실적 반영 규모가 달라질 수 있다.

방호소재 적용 범위도 확대되고 있다. 웰크론은 기존 개인 방탄복과 방탄판 중심에서 전차·장갑차용 부가장갑, 소형 전술차량, 군용 트럭, 함정용 방호소재 등으로 사업 영역을 넓히고 있다. 특히 장갑차 엔진그릴에 적용되는 방탄판인 그릴루버 등 신규 제품 공급 확대가 기대된다.

전 연구원은 "전차와 장갑차, 군용 차량에 적용되는 방호소재는 개인 방호장비보다 제품 단가가 높아 매출 확대에 기여할 수 있다"며 "국내 주요 방산업체들의 수출 증가와 맞물려 차량용 방호소재 사업의 성장 가능성이 높다"고 설명했다.

다만 웰크론의 전사 실적은 아직 적자를 기록하고 있다. 보고서에 따르면 지난해 연결 매출액은 2689억6000만원으로 전년 대비 18.28% 감소했으며, 영업손실은 111억2000만원을 기록했다. 같은 기간 당기순손실은 181억4000만원으로 집계됐다.

스터닝밸류리서치는 올해 방산 부문 가동률 상승과 아이스침구 판매 확대가 전사 실적 개선에 기여할 것으로 전망했다. 방산 부문 매출 증가가 기존 섬유사업의 실적 개선과 맞물릴 경우 영업이익 흑자 전환 가능성도 있다는 분석이다.

전 연구원은 "2026년은 방산 부문 가동률 확대와 아이스침구 판매 증가가 맞물리면서 전사 실적 개선이 기대되는 시기"라며 "방산사업의 매출 비중 확대와 수익성 개선이 기업가치 재평가의 주요 요인이 될 것"이라고 전망했다.

nylee54@newspim.com

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
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李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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