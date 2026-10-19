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日, 물가 2% 목표 눈앞...추가 금리인상 놓고 BOJ·정부 온도 차

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AI 핵심 요약

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  • 일본은행은 16일 물가 2% 목표 달성을 앞두고 안정적 관리로 정책 전환했다
  • 엔저와 유가 상승으로 물가 압력이 커져 연말 추가 금리인상이 거론됐다
  • 다카이치 정권은 적극 재정 추진으로 디플레이션 탈출 선언에 신중한 입장이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우에다 총재 "물가 2% 안착이 중요"
과도한 물가 상승 막기 위한 추가 인상 모색
다카이치 정부는 소비세 인하 등 재정 확대 추진

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본은행(BOJ)이 장기간 추진해 온 물가 상승률 2% 목표 달성을 눈앞에 두고 정책 방향을 바꾸려 하고 있다. 그동안 물가를 목표 수준까지 끌어올리는 데 초점을 맞췄다면, 앞으로는 물가가 2% 안팎에서 안정적으로 유지되도록 관리하겠다는 것이다.

물가가 목표를 넘어 더 빠르게 오를 경우 금리를 추가로 인상해 상승세를 억제할 가능성도 커지고 있다.

하지만 정부와 BOJ의 고민은 다르다. BOJ는 물가가 안정적으로 2%에 정착했는지를 확인하고 추가 금리 인상 시점을 검토해야 한다. 반면 다카이치 사나에 정권은 식료품 소비세 한시 인하를 비롯한 적극적인 재정정책을 추진하고 있다.

우에다 가즈오 BOJ 총재는 16일(현지시간) 태국 방콕에서 국제회의 일정을 마친 뒤 기자회견을 열고 "기조적인 물가 상승률은 2%에 상당히 근접해 있다"고 밝혔다.

그는 그동안 물가를 조금씩 2%에 가깝게 끌어올리기 위해 상승세를 용인해 왔지만, 앞으로는 물가가 더 오르는 것을 허용하기 어렵다고 설명했다. 그러면서 물가가 2% 부근에 안정적으로 자리 잡도록 하는 것이 앞으로의 중요한 정책 목표라고 강조했다.

BOJ가 주목하는 것은 단순히 소비자물가 상승률이 2%를 넘었는지가 아니다. 국제유가나 식료품 가격 급등, 정부 보조금 같은 일시적 요인에 따른 변동을 걷어내더라도 물가가 지속적으로 오르고 있는지를 중요하게 본다. 이를 '기조 물가'라고 한다.

기조 물가가 2%에 미치지 못하면 BOJ는 경기와 물가를 뒷받침하기 위해 완화적인 금융환경을 유지할 수 있다. 반대로 기조 물가가 2%에 도달한 뒤에도 상승세가 이어진다면, 금리를 올려 소비와 투자를 조절하고 물가가 목표를 지나치게 웃돌지 않도록 할 필요가 커진다.

최근 지표에서는 물가 목표 달성이 가까워지고 있다는 신호가 잇따르고 있다. 신선식품 가격과 정부의 전기·가스요금 보조금 등 정책 요인의 영향을 제외한 소비자물가지수(CPI)는 8월 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 이 지표는 23개월 연속 2%를 웃돌았다.

가계와 기업 등이 예상하는 미래 물가도 오르고 있다. BOJ가 가계·기업·경제전문가의 전망을 종합해 산출하는 10년 후 기대물가 상승률 추정치 역시 상승세를 이어가며 일부 지표가 2%대에 진입했다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 엔저·유가 상승에 물가 압력...연말 추가 금리인상 가능성

앞으로 물가 상승세가 더 강해질 수 있다는 전망도 나온다. 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 엔화 약세는 수입 원가를 끌어올리고, 기업이 부담한 비용이 제품 가격에 반영되면서 소비자물가를 밀어 올릴 수 있다.

BOJ가 이달 8일 개최한 지점장 회의에서도 가격 인상분을 판매가격에 반영하는 움직임이 소비 관련 기업으로 확산하고 있다는 보고가 나왔다. 다이이치생명 경제연구소의 신야 요시타카 수석 이코노미스트는 물가 상승률이 2026년 말부터 2027년 초에 걸쳐 3%를 웃돌 것으로 전망했다.

시장에서는 오는 29~30일 열리는 BOJ 금융정책결정회의에서 발표할 경제·물가 전망 보고서에 주목하고 있다. BOJ가 기조 물가에 대해 기존의 '2%에 근접하고 있다'는 표현을 바꿔 목표 달성이 임박했음을 시사할 수 있기 때문이다.

BOJ는 지난 9월 정책금리를 1.25%로 인상했지만, 기업의 자금 조달에 뚜렷한 차질이 나타나지 않았다며 금융환경이 여전히 완화적이라고 평가했다. 물가가 2% 수준에 안착했다고 판단하면 현재의 완화적인 금융환경을 유지할 필요성이 줄어들 수 있다.

이에 시장에서는 BOJ가 이르면 12월, 늦어도 2027년 1월 회의에서 추가 금리 인상에 나설 가능성을 주시하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 日정부는 디플레이션 탈출 선언에 신중

BOJ가 물가 목표 달성을 앞두고도 이를 공식적으로 선언하는 데 신중한 데에는 정부와의 정책 조율 문제도 있다. BOJ 내부에서도 목표 달성을 명확하게 선언하는 것이 정책적으로 어떤 이점이 있는지 의문이라는 의견이 나오는 것으로 전해졌다.

다카이치 정권은 최근 리플레이션 정책이 필요한 국면은 아니라는 입장을 거듭 밝히고 있다. 리플레이션 정책은 디플레이션에서 벗어나기 위해 재정 지출을 늘리거나 금융완화를 통해 수요와 물가를 끌어올리는 정책을 뜻한다.

정부는 디플레이션 시기와 같은 대규모 경기 부양이 필요하지 않다는 입장을 보이면서도, 식료품 소비세 한시 인하 등을 포함한 '책임 있는 적극 재정'은 계속 추진하려 하고 있다.

정부가 공식적으로 디플레이션 탈출을 선언하면 물가와 경기에 대한 정책 판단이 달라지고, 향후 재정 지출을 확대할 때도 정치적·정책적 부담이 커질 수 있다. 물가 목표 달성을 반기는 BOJ와 달리 정부가 선언에 신중한 이유다.

BOJ가 물가 상승률 2%를 정책 목표로 내걸고 정부와 함께 디플레이션 탈출을 추진한다는 공동성명을 발표한 것은 2013년이다. 13년 만에 목표 달성이 가까워졌지만, 정부와 BOJ가 이를 바라보는 시각은 완전히 같지 않다.

물가를 끌어올리는 데 힘을 모았던 양측이 이제는 물가를 어디까지 용인하고, 금리와 재정을 어떻게 운용할지를 놓고 서로 다른 고민에 직면한 셈이다.

goldendog@newspim.com

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李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33
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"내눈엔 정답이"…'AI안경 주의보' 대학가, 시험 지침 마련 [서울=뉴스핌] 고다연 송은정 나병주 유재선 기자 = 대학 입학 시험에서 AI(인공지능)안경을 사용한 수험생들이 연달아 적발되면서 대학들이 내부 시험에서도 'AI안경' 관련 지침을 마련하고 있다. 19일 뉴스핌 취재를 종합하면 최근 대학가 AI 안경 부정행위 문제가 제기되면서 서울 시내 대학들은 AI안경 관련 식별 가이드라인을 교수자들에게 제공하고 착용 금지 공지를 게시하는 등 대응에 나섰다. 다만 실제 시험장에서의 적발은 감독관 역량에 맡겨야 하는 탓에 한계가 있다는 지적도 나온다. AI에게 기사 내용을 입력하고 일러스트를 요청한 결과 다음과 같은 이미지가 생성됐다. [AI 일러스트=고다연 기자, 챗GPT 활용] ◆ 각 대학들 "시험 중 반입·착용 금지"...AI 관련 지침 넓게 마련하기도 각 대학들은 AI안경을 통한 부정행위 관련 가이드라인을 배포하고 공지하는 등 단속에 나섰다. 서울시립대는 지난 15일 학사공지를 통해 스마트 안경 착용을 금지했다. 사용 적발시 부정행위로 간주된다. 서울과학기술대학교는 14일 학교 홈페이지에 "최근 타대학 및 외부기관 시험에서 AI, AI글래스 등 스마트 기기를 활용한 부정행위 적발 사례가 증가하고 있다"며 'AI글래스(스마트안경) 착용자 유의사항'을 포함한 기준을 게시했다. AI글래스는 시험장 반입 및 착용이 전면 금지되며 "시험 전 반드시 일반 도수 안경으로 교체하여 응시"할 것을 명시했다. 한양대 역시 최근 일부 단과대 등 홈페이지에 학사운영팀 명의로 "시험 중 AI스마트안경 등 전자기기 착용 및 사용을 금지한다"며 "AI 스마트안경 등 사용이 금지된 전자 기기를 이용하여 시험문제를 촬영하거나 외부와 정보를 교환하고, AI를 통해 답안을 생성·확인하는 행위는 명백한 부정행위에 해당한다"는 공지를 게시했다. 상명대는 지난 15일 허가되지 않은 스마트안경 등 전자기기 사용 적발시 부정행위로 간주한다고 알렸다. 국민대는 14일 학사 공지를 통해 AI 안경 시험장 반입·착용을 전면 금지했다. 일반 도수 안경으로 교체를 권고하고 적발 시 해당 과목 F 처리 및 추가 징계 가능성도 언급했다. 고려대는 지난 7월 시험 중 AI 안경 등 첨단기기 착용·사용을 금지했다. 적발 시 해당 과목 0점 처리 및 추가 징계 가능성을 알렸다. 고려대의 경우 AI 안경 착용·사용 사실 자체를 부정행위 판단 기준으로 삼고 실제 답안 검색이나 생성이 확인됐는지와 별개로 처분할 수 있도록 안내했다. 또 선제적 대응 차원에서 AI 안경 등을 식별할 수 있는 가이드라인을 교수자에게 제공했다. AI 관련 지침을 넓게 마련해 AI안경을 포함하는 방식으로 대응하는 사례도 있다. 서울대는 올해 1학기부터 강의계획서 내 생성형 AI 활용 방침을 도입하고 있다. AI 탐지 프로그램 및 웨어러블 기기 활용 등은 수업 및 학문 분야의 특성을 고려해 교수자 또는 학부·학과가 자율적으로 결정하고 있다. 이화여자대학교도 올해 2학기부터 '각종 시험 등 학업평가 부정행위 처리 지침'을 마련해 AI를 비롯한 새로운 정보통신기술을 활용한 부정행위에 대한 대응 기준을 포함했다. ◆ 상황 지켜보는 대학들..."안경 전부 확인 어려워 부정행위 발생할수도" 우려 아직 내부 시험 관련 AI안경 규제를 마련하지 않은 대학들도 있다. 세종대는 "입시 시험에서의 AI안경 등 규제 여부는 검토중이지만 아직 중간고사 등 내부 시험에 대한 지침은 마련하지 않았고 상황을 보고 있다"고 전했다. 동국대 역시 AI안경에 대한 내부 규정은 없는 상태지만 학교에서 내년 1학기에 맞춰 준비중인 AI윤리 가이드에 논의될 수 있다고 전했다. 서강대도 아직 내부 규정은 없지만 "학사팀은 AI안경 사용을 부정행위로 판단하고 있다"며 "사용이 발각되면 이에 맞게 조치하고 관련 규정 신설 여부는 실제 사례 발생 등 추이를 보고 결정할 예정"이라고 밝혔다. 대학들은 각각 규정을 마련하거나 사안에 주목하고 있지만 AI안경 반입이나 착용 자체가 금지인지, 활용이 적발됐을 경우만 부정행위로 간주되는지 등 불명확한 부분도 있다. 게다가 AI안경을 사전에 적발할 기술이 없어 시험장 감독관에게 의존해야 한다. 대학생들은 AI 부정행위로 인한 형평성 문제를 우려했다. 서울 소재 한 대학교 4학년 A씨는 "아직 교수님들이 시험 전 전자기기 통제는 하지만 안경을 착용한 학생들에게 AI안경 여부를 확인하지는 않는다"며 "일반 안경을 착용하고 있다가 바꿔 끼는 등 시험감독관이 많지 않은 상황에서 충분히 부정행위가 발생할 수 있다"고 전했다. 또 다른 대학생 B씨는 "이번 학기 응시 시험에서는 AI활용에 대한 별도 지침을 안내 받지 못했다"며 "취업 시장이 어려워져 학점 부담이 커지고 있는데 일부 학생이 AI를 활용하면 정당하게 시험을 본 학생들이 상대적 불이익을 받을 수 있는 것이 문제"라고 짚었다. 한국 AI교육협회장인 문형남 숙명여대 융합국제학부 교수는 "AI 안경 관련 문제는 점점 심각해지는데 대응이 늦기 때문에 빠른 매뉴얼 마련과 업데이트, 감독 인력 보강 등이 현재로서는 최선"이라며 "지금은 AI안경이지만 나중에는 AI렌즈 등도 나올 것이기 때문에 관련 부처들에서 꾸준한 고민이 필요하다"고 전했다. gdy10@newspim.com 2026-10-19 09:13

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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