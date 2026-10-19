김해시, 야간 도보투어 '달빛 가야산책' 내달 운영…"가야 역사 체험"

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 19일 11월 야간 도보투어 달빛 가야산책을 운영한다고 밝혔다
- 달빛 가야산책은 김해한옥체험관에서 수로왕릉까지 90분간 진행된다
- 참가자들은 해설과 모바일 미션으로 가야 역사와 야경을 체험한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모바일 미션 문화 체험 제공
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 가을밤 수로왕릉 야간 도보투어를 통해 가야의 역사와 문화를 경험하는 이색적인 행사를 마련한다.
시는 11월 매주 금·토요일 모두 8차례에 걸쳐 '달빛 가야산책'을 운영한다고 19일 밝혔다.
이번 프로그램은 김해한옥체험관에서 출발해 수로왕릉을 둘러보는 90분 코스로 진행된다. 운영 시간은 오후 6시부터 7시30분까지다.
참가자들은 김해시 캐릭터 토더기 모양의 등불을 들고 문화관광해설사의 안내를 받으며 수로왕과 가야의 역사를 살펴본다. 낮과 다른 수로왕릉의 야간 경관도 감상할 수 있다.
NFC 태그를 활용한 모바일 미션도 진행한다. 참가자들은 수로왕릉 곳곳에 마련된 미션을 수행하며 유적에 담긴 역사와 이야기를 확인하게 된다. 미션을 완료하면 추첨을 통해 복합문화공간 명월의 커피 음료권을 받을 수 있다.
회차별 참가 인원은 최대 10명이다. 참가비는 무료이며 신청은 이날부터 김해관광포털 누리집에서 받는다.
수로왕릉은 금관가야의 시조인 수로왕의 무덤으로 김해 도심에서 가야의 역사적 흔적을 살펴볼 수 있는 대표 유적이다.
news2349@newspim.com