부산시, 내달 9일까지 1만7860가구 사회조사…시민 삶의 질 개선

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 19일 1만7860가구 대상 사회조사를 시작했다
- 조사는 20일부터 11월 9일까지 62개 항목을 다룬다
- 쓰레기 감량과 반려동물 정책 기초자료로 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조사 결과 정책 기초자료 활용 예정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시민이 무엇을 버리고 누구와 살아가는지를 파악하기 위한 사회조사에 나선다.
부산시는 20일부터 11월 9일까지 21일간 '2026년 부산사회조사'를 실시한다고 19일 밝혔다.
조사 대상은 부산에 거주하는 1만7860개 표본 가구의 만 15세 이상 가구원이다. 조사원이 가구를 방문해 면접하는 방식과 조사표를 배부해 응답자가 직접 작성하는 방식을 병행한다.
조사항목은 건강·안전·환경·가족·사회통합 분야 49개와 통계 처리를 위한 기본항목 13개 등 모두 62개다. 올해는 쓰레기 감량 방안과 반려동물 양육 여부를 묻는 문항을 추가했다.
시는 조사 결과를 쓰레기 감량 정책과 반려동물 관련 정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 계획이다. 조사 과정에서 수집한 개인정보와 비밀에 속하는 자료는 통계법에 따라 통계 작성 목적 외에는 사용할 수 없다.
부산사회조사는 시민 생활의 질과 전반적인 복지 수준을 측정해 지역 정책 수립에 활용하기 위해 1996년 처음 시작됐다. 올해 조사는 31번째다.
조사 결과는 2027년 2월 부산시 누리집의 빅데이터웨이브 통계자료실에 공개된다.
윤정노 기획관은 "조사 결과를 시민의 건강과 안전, 환경, 가족생활, 지역사회 정책을 마련하는 기초자료로 활용할 것"이라며 "조사 대상 가구의 적극적인 참여를 당부한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com