김래원·박훈, '풀카운트'서 감독 자리 놓고 맞붙는다…2027년 2월 방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 새 금토드라마 '풀카운트'가 김래원과 박훈의 팽팽한 라이벌 구도를 앞세워 2027년 2월 안방극장을 찾는다.

SBS 새 금토드라마 '풀카운트'는 '프로야구 감독'이라는 왕좌를 차지하기 위해 권모술수가 난무하는 스포츠 전쟁터에 자신의 모든 것을 내건 이들의 생존 투쟁기를 그린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 풀카운트. [사진=SBS 풀카운트] 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

특히 '풀카운트'는 2019년 신드롬급 인기를 끌며 안방극장에 야구 열풍을 몰고 온 '스토브리그' 이후 '야구 드라마 명가'로 자리매김한 SBS가 8년 만에 선보이는 야심작이다. 여기에 프로야구 개막을 손꼽아 기다리는 야구 팬들의 갈증을 채워줄 '야구 없는 2월' 편성을 확정하며, 안방극장을 뜨겁게 달굴 것으로 기대를 모은다.

극의 중심을 잡을 막강한 캐스팅 라인업 역시 화제다. 4년 만에 안방극장으로 돌아오는 '믿고 보는 배우' 김래원과, 장르와 플랫폼을 넘나들며 압도적인 존재감을 증명해온 '연기파 배우' 박훈이 팽팽한 연기 대결을 예고한다.

김래원은 극 중 가을야구 탈락 위기에 놓인 인기 구단 '스타즈'의 감독대행 황진호 역을 맡았다. 배터리 코치인 황진호는 선수 시절 주전의 빛을 보지 못한 채 대부분을 백업 포수로 보낸 인물이다. 코치로서는 더 나은 평가를 받지만, 순혈을 중시하는 '스타즈' 내부의 배타적인 분위기 속에서 이방인으로 살아왔다. 그런 그가 '독이 든 성배'와도 같은 감독대행 자리를 맡으며 거센 소용돌이 속으로 뛰어든다.

박훈은 '스타즈'의 레전드 투수이자 차기 감독 1순위로 꼽히는 투수코치 조동희 역을 연기한다. 화려한 경력을 지녔지만 선수 시절 끝내 우승하지 못했다는 결핍을 안고 있는 그는, 지도자로서 우승컵을 들어 올리는 것을 목표로 한다. 이 가운데 조동희는 2류 선수였던 황진호와 감독 자리를 놓고 경쟁하는 상황을 수치로 여기며, 황진호를 희생양 삼아 왕좌에 오르려는 야욕을 드러낸다.

이에 '스타즈 감독' 왕좌를 둘러싼 김래원과 박훈이 펼칠 치열한 라이벌 구도에 관심이 집중된다. 손에 땀을 쥐게 하는 그라운드 위 승부는 물론, 덕아웃에서 벌어지는 치밀한 수싸움과 권력 다툼이 눈을 뗄 수 없는 긴장감을 선사할 전망이다.

한편, '스토브리그'의 흥행 계보를 잇는 SBS의 새 야구 드라마 '풀카운트'는 2027년 2월에 방송된다.

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