부산시, 부산경제진흥원 등 3개 핵심 공공기관장 임명…민생경제 회복 기대

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 19일 공공기관장 3명에게 임명장을 수여했다
- 심재운·김현준·황선웅은 임기 2년을 시작했다
- 시는 산업혁신·소상공인 지원·일자리 창출을 추진한다
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시민 체감할 정책 성과 도모
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시가 산업 혁신과 민생경제 회복을 이끌 공공기관장 3명을 새로 임명한다.
부산시는 19일 오후 4시40분 시청 의전실에서 심재운 부산테크노파크 원장, 김현준 부산신용보증재단 이사장, 황선웅 부산경제진흥원 원장에게 임명장을 수여한다고 밝혔다. 임기는 2년이다.
이번 인사는 민선 9기 출범 이후 부산시의회 인사청문 절차를 거친 첫 공공기관장 인선이다.
시의회는 지난달 29일과 30일 심재운 부산테크노파크 원장 후보자와 김현준 부산신용보증재단 이사장 후보자, 황선웅 부산경제진흥원 원장 후보자를 차례로 검증했다. 세 후보자 모두 직무 수행 적격 판정을 받았다.
심재운 신임 부산테크노파크 원장은 부산상공회의소에서 32년간 근무한 경력을 바탕으로 기업 수요에 맞춘 산업 지원 체계를 구축하는데 적임자라는 평가를 받고 있다. 부산테크노파크는 지역 산업 혁신과 기업 지원을 맡는 기관이다.
김현준 신임 부산신용보증재단 이사장은 30년 금융 분야 경험을 토대로 소상공인의 금융 접근성을 높이고 지역 신용보증 기능을 강화할 것으로 기대된다.
황선웅 신임 부산경제진흥원 원장은 국책 연구소와 대학에서 쌓은 전문성을 바탕으로 일자리 확대와 기업 성장 기반 마련에 나설 것으로 보인다.
부산시는 세 기관의 전문성을 산업구조 전환과 소상공인 경영 안정, 일자리 창출 등 주요 정책에 연계할 방침이다. 기관별 현장 대응력을 높여 시민과 기업이 체감할 수 있는 정책 성과를 내겠다는 구상이다.
전재수 시장은 "공공기관장은 전문성을 바탕으로 시민의 삶과 지역경제에 실질적인 변화를 만들어야 하는 자리"라며 "각자의 현장 경험을 살려 부산의 미래 경쟁력을 높이는 데 힘써 달라"고 당부했다.
ndh4000@newspim.com