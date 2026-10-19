전국 광역 단체장 10월 19일 일정

AI 핵심 요약beta
- 16일 추미애 경기도지사가 부천 화재 현장을 찾아 발언했다
- 전국 시도지사들이 국정감사와 민생·문화 행사에 참석했다
- 주요 지자체장들이 안전점검과 협약식 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲추미애 경기도지사
- 국토교통위원회 국정감사 (10:00 율곡홀)
▲이철우 경북도지사
- 2026 담수회 윤리도덕 선양 및 전통문화 전승대회(10:00 동락관 공연장)
- 2026 신규 공무원 임용장 수여식(11:00 다목적홀)
▲추경호 대구광역시장
- 제329회 시의회 임시회 본회의(10:00 시의회 본회의장)
- 한국가스공사 방문(12:00 한국가스공사)
- 2026년 자활인문한마당(14:00 엑스코)
- 교남YMCA 대구 최초 서양화 개인전(17:00 교남YMCA)
▲전재수 부산시장
- 제48회 순직선원 위패봉안 및 합동위령제(11:00 순직선원위령탑-태종대)
- 2026년 제41회 부산여성자원봉사자 대회( 14:00 국제회의장)
- 신임 공공기관장 임명장 수여식( 16:40 의전실)
▲박완수 경남지사
- 실국본부장 회의(08:30 도정회의실)
- 통도사 개산대제 영축문화축제(10:30 통도사 설법전 앞 야외)
- 도민 체감 민생현장 방문(14:00 양산 사송역 환승센터, 양산 중앙역)
▲우상호 강원도지사
-2026 강릉 ITS 세계총회(10:00 강릉올림픽파크 일원)
-동해안권 도로비전 포럼 (13:30 강릉세인트존스호텔)
-어린이집 영유아 급간식비 지원사업 협약식(14:30 제2청사 글로벌관)
▲신용한 충북지사
-제20회 충북지구 호국영령 합동추모제(10:20 오창 충혼탑)
-제22회 충청북도 자원봉사자 한마음대회(11:30 괴산문화체육센터)
-2026 노인일자리 대회(15:00 음성금빛체육센터)
▲이원택 전북지사
- 간부회의 생중계 ( 09:00 종합상황실)
- 주천 작은 보 철거 공동이행 협약식 (10:50 전주천 상중음보 현장)
- 해바라기 축제 (13:10 공연장)
- 전북특별자치도 명예홍보대사 감사패 수여 (13:30 회의실)
▲허태정 대전시장
-직원조회(함께 여는 하루, 소통 ON)(9:30 대강당)
-대덕대교 교통 부분 통제 현장점검(11:00 대덕대교)
▲조상호 세종시장
-공공기관 다회용컵 전환 업무협약(14:30 책문화센터)
▲박수현 충남지사
-충남通행, 민선9기 첫 서산시 방문(8:00 서산)
-안전한국훈련 참관(15:00 태안)
-제4회 수덕사 산사음악회(18:00 예산)
▲민형배 전남광주통합특별시장
-제78주기 여순사건 합동추념식(10:00 오천그린광장
-앰코 첨단 반도체 신규 제조라인 착공식(11:30 앰코테크노롤지 광주사업장)
[전국 종합=뉴스핌]
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