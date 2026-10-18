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강릉시 조직개편 추진…미래전략·돌봄·첨단교통 강화

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AI 핵심 요약

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  • 강릉시는 18일 행정조직을 13국 81과로 개편한다고 밝혔다.
  • 미래기획국·기후환경국·교통정보국을 신설하고 청년·돌봄 기능을 강화했다.
  • 조직개편안은 절차를 거쳐 2027년 1월 1일 시행할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미래기획·기후환경·교통정보국 신설
입법예고·조례 개정 거쳐 내년 시행 목표

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉시가 미래 성장동력 확보와 시민 생활서비스 강화를 위해 행정조직을 현행 11국 79과에서 13국 81과로 개편한다. 미래기획국·기후환경국·교통정보국을 신설하고 청년 정착과 통합돌봄, 신성장산업 육성 기능을 강화하는 것이 핵심이다.

18일 강릉시에 따르면 이 같은 내용의 민선 9기 조직개편안을 마련하고 입법예고와 조례 개정 등 관련 절차를 거쳐 2027년 1월 1일 시행을 목표로 추진한다. 한시기구인 특별자치추진단은 폐지한다.

이번 개편은 인구감소와 청년 유출, 고령화에 따른 복지수요 증가에 대응하고 기후위기와 첨단도시 전환에 필요한 행정체계를 갖추는 데 초점을 맞췄다. 정책 기획과 예산의 연계를 강화하고 국별 업무의 전문성과 연계성을 높이겠다는 구상이다.

김중남 강릉시장이 강릉시 조직개편을 설명하고 있다.[사진=강릉시] 2026.10.18 onemoregive@newspim.com

이번에 신설되는 미래기획국은 강릉의 중장기 발전전략과 미래 먹거리 발굴을 맡는다. 행정국의 기획예산과를 이관해 정책 기획과 전략적 재원 배분을 연계한다.

평생교육과와 청년도약과를 신설해 미래인재 육성과 청년의 지역 정착을 지원한다. 신속허가과도 새로 만들어 분산된 주요 인허가 기능을 일원화한다.

행정국은 기획기능을 미래기획국으로 넘기고 기존 복지민원국의 민원과를 이관받는다. 행정지원과 시민서비스 중심으로 업무체계를 정비할 계획이다.

경제 분야는 기존 경제환경국에서 환경·에너지 기능을 분리하고 민생경제 회복과 신성장산업 육성에 집중한다. 경제진흥과와 소상공인과를 경제과로 통합해 지역경제 정책과 소상공인 지원을 연계한다.

신성장산업과를 신설해 새로운 산업기반을 발굴하고 기업지원과는 기업고용과로 개편한다. 기업지원과 고용노동 기능을 연결하기 위한 조치다. 해양수산과는 어촌활력과로 바꿔 어촌지역 활성화 기능을 강화한다.

복지 분야에서는 의료·요양·돌봄서비스를 연계하는 통합돌봄과를 신설한다. 시민이 살던 곳에서 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 지원체계를 정비한다는 방침이다.

경로장애인과는 경로복지과와 장애인복지과로 분리한다. 노인과 장애인 등 대상별 복지서비스의 전문성을 높이기 위해서다.

인구가족과와 아동보육과는 가족복지과로 통합한다. 시는 아동·보육 분야의 전문성을 유지하면서 출산·양육·보육 등 가족지원 기능을 연계할 계획이다.

기후환경국도 신설한다. 기존 경제환경국의 환경·에너지 기능을 분리하고 에너지과를 기후에너지과로 개편한다. 기후위기 대응과 탄소중립, 환경보전 정책을 연계해 추진하는 체계다.

교통정보국은 ITS 세계총회를 계기로 구축한 첨단교통 기반시설을 활용하고 교통과 도시정보 기능을 연결하는 역할을 맡는다.

기존 교통과는 교통행정과와 교통시설과로 분리한다. 도시정보과를 신설해 ITS 운영과 스마트도시, 공간정보 기능을 연계한다. 첨단교통 기반시설이 시민의 이동 편의와 생활환경 개선으로 이어지도록 하겠다는 구상이다.

도시교통국은 교통 기능을 분리한 뒤 도시국으로 개편한다. 도시계획과 개발, 건설 등 도시관리 업무에 집중하고 지적과는 토지과로 바꿔 도시국에 배치한다.

문화관광국은 체육과와 체육시설사업소의 기능을 통합한다. 체육정책부터 시설 조성과 관리·운영까지 일원화해 시민의 문화·체육활동을 체계적으로 지원할 계획이다.

농업기술센터의 유통지원과는 농촌활력과로 개편한다. 문화체육시설사업소는 문화누리사업소로 바꾸고 강릉미술관을 신설한다. 서울사무소는 5급 사업소로 개편해 중앙부처와 국회 등 대외협력 기능을 강화한다.

시는 지난 15일 전체의원 간담회에서 제시된 의견을 검토하고 입법예고를 통해 시민 의견을 수렴할 예정이다. 조직개편안은 조례 개정 등 관련 절차를 거쳐 시행한다.

김중남 강릉시장은 "이번 조직개편을 통해 시민의 요구에 더욱 신속하게 대응하고 강릉의 새로운 성장과 변화를 뒷받침할 수 있는 행정체계를 만들어가겠다"며 "조직의 변화가 행정의 변화로, 나아가 시민이 체감하는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
 
onemoregive@newspim.com

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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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