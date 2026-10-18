이상일 용인시장 "반려동물 교육·문화·놀이 공간 지속 확충"

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17일 시청 하늘광장서 '2026 용인시와 행복하개' 개최

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 반려동물과 반려인이 함께 이용할 수 있는 교육·문화·놀이 공간을 지속적으로 확충하겠다고 밝혔다.

17일 이상일 용인특례시장 반려동물 문화축제 '2026 용인시와 행복하개' 행사에서 부스를 살펴보고 있다.[사진=용인시]

이 시장은 지난 17일 용인시청 하늘광장에서 열린 반려동물 문화축제 '2026 용인시와 행복하개'에 참석해 시민들과 소통하며 반려동물 정책 확대 의지를 나타냈다.

올해로 5회째를 맞은 이번 축제는 반려동물과 시민이 함께 어울리는 문화를 확산하고 올바른 반려문화를 정착시키기 위해 마련됐다.

반려견 운동회와 산책교실, 수의사 건강 상담, 반려동물 심폐소생술 체험, 예절 교육 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

이 시장은 개회식에서 "용인특례시 인구가 111만명을 넘어섰고 45만가구 이상이 거주하고 있다"며 "이 가운데 약 30%인 13만2000가구가 반려동물과 함께 생활하고 있다"고 말했다.

이어 "용인의 반려동물은 약 14만3000마리로 추정되며 등록된 반려동물만 8만4000마리로 약 60%에 이른다"고 설명했다.

이 시장은 "반려동물과 반려인이 함께 행복하게 살아가며 서로 정을 주고받는 시대가 됐다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 이용할 수 있는 반려동물 교육·문화·놀이 공간을 지속적으로 확충하겠다"고 강조했다.

또 "예산을 지원해 동물보호센터 등 관련 시설을 확장하고 반려동물 문화축제도 더욱 풍성하게 만들겠다"며 "반려동물 하면 용인특례시라는 평가를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이 시장은 이날 용인시동물보호센터에서 유기견을 입양한 반려가족을 선정해 반려견과 보호자에게 명예시민증을 전달했다.

17일 이상일 용인특례시장이 반려동물 문화축제 '2026 용인시와 행복하개' 행사에서 시민들과 기념사진 촬영을 하고 있다.[사진=용인시]

이후 행사장에 마련된 체험·홍보 부스를 둘러보고 시민 및 반려인들과 반려동물 양육과 관련한 의견을 나눴다.

축제에서는 반려견과 보호자가 함께 참여하는 프로그램도 이어졌다. 이웅종 동물훈련사는 토크콘서트를 통해 올바른 반려 예절과 반려동물 양육 정보를 전달했다.

용인시는 앞으로 관련 시설과 프로그램을 확대해 반려동물과 시민이 함께 공존할 수 있는 생활환경을 조성한다는 방침이다.

seraro@newspim.com