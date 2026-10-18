용인특례시, 보호대상아동 108명 초청 프로축구 관람 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시는 18일 보호대상아동·보호자 108명을 축구에 초청했다
- 참가자들은 경기 관람과 경기장 견학·응원 활동을 체험했다
- 용인시·대학·구단은 맞춤형 문화·체육 지원을 확대할 계획이다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 용인예술과학대학교·용인FC와 함께 보호대상아동과 보호자를 초청해 프로축구 관람 행사를 열고 아이들이 희망한 문화·스포츠 체험 기회를 제공했다고 18일 밝혔다.
지난 17일 용인미르스타디움에서 열린 '우리들의 특별한 킥오프'에는 보호대상아동 62명과 보호자 46명 등 모두 108명이 참여했다.
참가자들은 용인시시민프로축구단 경기를 관람하고 경기장 견학과 응원 활동을 함께하며 소통하는 시간을 보냈다.
이번 행사는 용인특례시, 용인예술과학대학교, 용인FC가 체결한 '온(溫-ON)마음 네트워크 후원 협약'에 따른 첫 번째 아동 지원사업이다.
세 기관은 보호아동 대상 자립기능 강화 프로그램의 만족도와 수요조사 결과를 반영해, 아동양육시설·공동생활가정·위탁가정에서 생활하는 아동에게 맞춤형 문화·체육 경험을 제공했다.
수요조사에서 아동들이 가장 해보고 싶은 활동으로 프로축구 경기 관람과 스포츠 체험을 꼽은 점이 행사 기획에 반영됐다.
기관별 지원 내용은 △용인특례시:참가자 전원의 국내여행자보험 가입과 경기장 안전관리 지원 △용인FC: 아동과 보호자 108명의 경기 관람권 후원, 경기장 견학 및 관람 편의 제공 △용인예술과학대학교: 간식비와 이동을 위한 버스 임차 비용 지원이다.
이번 행사는 지역 행정기관·대학·프로스포츠단이 각자의 자원을 연계해 보호대상아동의 문화적 경험을 확대하고 건강한 성장과 정서적 발달을 지원한 사례다.
용인시는 앞으로도 지역사회와 협력해 아동의 자립과 안전을 돕는 맞춤형 지원체계를 강화할 계획이다.
seraro@newspim.com