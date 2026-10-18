전남광주 이틀간 최대 80㎜ 비…곳곳 강풍주의보

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 18일부터 이틀간 전남·광주에 30~80㎜ 비가 내리겠다
- 전남 일부 지역에는 시간당 20~30㎜ 집중호우가 내릴 수 있다
- 강풍과 풍랑특보가 발효돼 항공기 운항 차질에 유의해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이틀간 전남광주에 최대 80㎜의 비가 내리겠다.
18일 기상청에 따르면 이날부터 오는 19일까지 이틀간 예상 강수량은 30~80㎜다.
비는 이날 오전 9시부터 낮 12시 사이에 내리기 시작하겠다.
이날 밤부터 다음날 새벽에는 시간당 20~30㎜의 집중 폭우가 내릴 수 있다.
순간풍속 초속 15m 안팎의 강풍이 불겠으며 산지의 경우 초속 20m 세기다.
현재 전남권 흑산도와 홍도에는 강풍경보가 내려졌다.
강풍주의보는 여수, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도, 무안북부, 무안남부 등에 발효 중이다.
서해남부먼바다와 남해서부동쪽먼바다에는 풍랑 특보가 발효된 상태다.
물결은 최대 2.5m~3.0m로 높게 일겠고 초속 7~14m의 바람이 불겠다. 돌풍과 함께 천둥·번개도 동반될 수 있다.
기상청 관계자는 "매우 강한 바람으로 인해 항공기 운항에 차질이 있을 수 있으니 공항 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다"고 당부했다.
bless4ya@newspim.com