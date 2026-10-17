'쉽고 함께 즐길 수 있는 태그럭비', 제1회 OK 전국 태그럭비대회 11월 개최

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= 대한태그럭비협회 첫 단독 주최·주관 전국대회가 OK금융그룹 후원으로 열린다.

전국 규모의 태그럭비 축제가 오는 11월 인천에서 열린다. 태그럭비는 럭비의 정신과 장점은 유지 하면서 안전하게 즐길 수 있는 비접촉 뉴스포츠다. 남녀노소 누구나 승패에 대한 부담 없이 경험할 수 있다.

(사)대한태그럭비협회는 "오는 11월 14일 인천 남동아시아드 럭비경기장에서 '제1회 OK 전국 태그럭비대회(OK 전국 태그럭비대회)'를 개최한다"고 밝혔다. 협회가 주최·주관하고, OK금융그룹이 후원하는 이번 대회는 협회 설립 후 처음으로 단독 주최·주관하는 전국대회다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=태그럭비를 하는 초등학생들. [사진=OK저축은행] 2026.10.17 iaspire@newspim.com

이번 대회는 초등학생부터 중·고등학생, 성인까지 모든 연령대가 참가할 수 있다는 게 가장 큰 특징이다. 지난 7월 대전시럭비협회와 공동 주관한 '제1회 꿈돌이 전국 태그럭비대회'가 학생 선수 중심으로 진행됐다면, 이번에는 성인까지 참가 대상을 확대해 협회 출범 이후 처음으로 전 연령대를 아우르는 대회로 마련했다. 연령과 성별, 국적에 관계없이 다양한 참가자들이 함께 어울리며 태그럭비를 즐길 수 있는 기회를 제공한다는 취지에서다.

승패와 순위에 집중하는 승부보다 즐기는 스포츠에 초점을 맞췄다. 참가자 모두가 함께 뛰고 어울리며 태그럭비의 재미와 즐거움을 느낄 수 있는 축제의 장을 준비했다.

태그럭비는 상대 선수를 직접 태클하는 대신 허리에 부착된 태그를 떼는 방식으로 진행되는 비접촉 스포츠다. 일반적인 럭비와 달리 신체 접촉에 대한 부담이 적어 초보자도 비교적 쉽게 참여할 수 있다.

협회는 태그럭비의 특성을 활용해 럭비에 대한 진입 장벽을 낮추고, 연령에 관계 없이 누구나 일상에서 즐길 수 있는 생활체육 종목으로 태그럭비를 확산해 나갈 계획이다. 시키고, 학교체육과 생활체육을 아우르는 태그럭비 저변 확대에도 힘쓸 계획이다.

대회 참가자들이 경기 결과와 관계없이 즐거운 추억을 남길 수 있도록 다양한 경품과 선물도 마련한다. 후원사로는 OK금융그룹을 비롯해 험멜, 동아오츠카, 대상웰라이프, 세라젬, 메디힐, 바디프랜드 등이 참여한다.

또 참가자들이 경기장 안팎에서 즐길 수 있는 다양한 요소를 더해 단순한 스포츠 대회를 넘어 모두가 참여하고 즐기는 축제로 꾸밀 예정이다.

대회는 U12부(초등부), U15부(중등부), OPEN부(고등학생~성인) 등 3개 종별로 나뉘어 진행되며, 각 종별 남녀부를 운영한다. 참가 신청은 11월 1일까지 대한태그럭비협회 홈페이지를 통해 진행되며, 협회 회원가입을 위한 참가비는 팀당 10만 원이다. 대회 참가 자격과 세부 운영 규정 등은 협회 홈페이지에 게시된 대회 요강을 통해 확인할 수 있다.

협회는 이번 대회를 일회성 행사에 그치지 않고, 국내 태그럭비를 대표하는 최고 수준의 전국대회로 발전시킨다는 구상이다. 향후 참가 지역과 연령대, 참가팀 규모를 지속적으로 확대해 명실상부한 국내 최대 규모의 태그럭비 축제로 성장시킬 계획이다.

대한태그럭비협회 관계자는 "이번 대회가 승패를 떠나 초등학생부터 성인까지 누구나 함께 뛰고 어울리며 태그럭비의 즐거움을 나누는 축제가 되길 바란다"며 "이번 대회를 통해 희생정신과 노사이드 정신 등 럭비의 가치가 자연스럽게 실현되기를 바라며, 앞으로 더 많은 사람들이 럭비를 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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