[준PO] LG 염경엽 감독 "포스트시즌 가장 중요한 건 수비", 오지환 복귀 반가운 이유

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 가을야구에서 한 번의 수비 실수는 승부를 뒤집을 수 있다. 수비의 중요성을 강조한 LG 염경엽 감독에게 주장 오지환의 복귀는 반가운 소식이지만, 신민재의 부상은 또 다른 고민거리다.

LG는 17일 오후 2시 광주-기아챔피언스필드에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 1차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] LG의 주전 유격수 오지환. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

이날 LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(지명타자)-문정빈(1루수)-문보경(3루수)-송찬의(좌익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)으로 선발 라인업을 구성했다.

가장 눈에 띄는 변화는 내야진이다. 무릎 부상으로 와일드카드 결정전에 결장했던 오지환이 유격수로 돌아왔다. 반면 햄스트링에 불편함을 느낀 신민재는 선발 명단에서 빠졌고, 구본혁이 2루수를 맡는다.

염 감독은 경기 전 "포스트시즌의 가장 중요한 포인트는 수비라고 생각한다. 에이스급 투수들의 대결에서는 수비에서 경기가 갈리는 경우가 많다"라며 "전체적으로 수비에 비중을 뒀다고 보면 될 것 같다"라고 강조했다.

실제로 LG는 지난 14일 두산과 와일드카드 결정전에서 수비의 힘으로 승리를 지켜냈다. 7회초 2-0으로 앞선 상황에서 무사 2, 3루 위기에 몰렸지만 중견수 박해민이 1사 만루에서 양석환의 우중간 깊숙한 타구를 잡아냈다. 타구가 빠졌다면 역전까지 허용할 수 있었던 장면이었다.

이어 포수 박동원도 크게 벗어난 공을 몸을 날려 막아내며 추가 실점을 저지했다. LG는 결국 4-1로 승리하며 준플레이오프 진출에 성공했다.

이처럼 수비가 승부를 좌우할 수 있는 단기전에서 오지환의 복귀는 큰 힘이 될 전망이다. 오지환은 지난 5일 KIA전에서 무릎 인대를 다쳤다. 당초 회복까지 적지 않은 시간이 필요할 것으로 예상됐지만 치료와 재활에 집중하며 준플레이오프 1차전 선발 출전이 가능해졌다.

[서울=뉴스핌] LG의 주전 유격수 오지환. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

염 감독은 "오지환은 괜찮을 것 같다. 다행히 지금 상태가 좋다"라며 "전체적으로 잘 회복됐고 트레이닝 파트에서도 선발 출전에 문제가 없다고 했다. 예상했던 대로 준비해서 준플레이오프에 들어갈 것 같다"라고 설명했다.

오지환은 올 시즌에도 LG 내야의 중심을 지켰다. 유격수로 123경기에 출전해 114경기에 선발로 나섰고, 937.2이닝을 소화했다. 469차례 수비 기회에서 17개의 실책을 기록했으며 수비율은 0.964였다. 평균 대비 수비 승리 기여(WAAwithPOS)는 0.545로 LG 주요 수비수 가운데 박해민(1.152), 박동원(1.009)에 이어 세 번째로 높았다.

그만큼 수비 부담이 큰 유격수 자리에서 많은 이닝을 소화했다는 점에 의미가 있다. 풍부한 포스트시즌 경험과 내야 수비를 지휘하는 능력도 오지환의 강점이다.

반면 신민재의 선발 제외는 아쉬운 대목이다. 신민재는 지난 14일 두산전에서 스퀴즈 번트를 시도하는 과정에서 왼쪽 햄스트링에 불편함을 느껴 교체됐다. 큰 부상은 아닌 것으로 알려졌지만 아직 선발 출전하기에는 몸 상태가 완전하지 않다.

[서울=뉴스핌] LG의 주전 2루수 신민재. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

염 감독은 "신민재는 아직 선발로 나서기는 힘들 것 같다. 경기 후반 수비 정도는 괜찮을 것 같다"라고 밝혔다.

신민재는 올 시즌 136경기에 출전했고, 2루수로 1018.2이닝을 소화했다. 588차례 수비 기회에서 실책 7개를 기록하며 수비율 0.988을 남겼다. 다만 수비 기여도는 오지환과 차이가 있었다. 신민재의 WAAwithPOS는 -0.185, 수비 범위 관련 득점(Range RAA)는 -5.49였다. 오지환과 비교하면 수비 범위에 따른 실점 억제 기여도가 낮았다.

그렇다고 신민재의 공백이 가볍다는 뜻은 아니다. 신민재는 올 시즌 LG의 주전 2루수로 가장 많은 수비 이닝을 소화한 선수다. 오랜 기간 주전으로 뛰며 쌓아온 내야수 간 호흡과 경기 운영의 안정감은 단기전에서 중요한 요소다.

특히 KIA는 김도영을 비롯해 빠른 발과 장타력을 겸비한 타자들이 포진해 있다. 강한 타구를 처리하는 능력뿐 아니라 주자의 움직임에 따른 수비 위치 선정과 병살 연결도 중요하다.

[서울=뉴스핌] LG의 내야 유틸리티 자원인 구본혁. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.17 wcn05002@newspim.com

신민재 대신 2루수를 맡는 구본혁의 역할이 커질 수밖에 없다. 구본혁은 두산과의 와일드카드 결정전에서 유격수로 선발 출전했지만, 오지환의 복귀로 본래 활용하던 내야 유틸리티 역할을 다시 맡게 됐다. 다양한 내야 포지션을 소화할 수 있다는 점은 장점이지만, 포스트시즌 특유의 압박감 속에서 안정적인 수비를 보여주는 것이 중요하다.

LG는 올 시즌 수비에서 박해민과 박동원이라는 확실한 강점을 갖고 있다. 박해민은 중견수로 1161이닝을 소화하며 실책 없이 수비율 1.000을 기록했고, WAAwithPOS도 1.152로 팀 내 1위였다. 박동원 역시 포수로 915.2이닝을 책임지며 WAAwithPOS 1.009를 기록했다. 두 선수는 이미 와일드카드 결정전에서 결정적인 수비로 존재감을 증명했다.

이제 오지환까지 돌아오면서 LG는 중견수-유격수-포수로 이어지는 센터라인의 주요 자원을 다시 갖추게 됐다. 다만 신민재의 몸 상태가 완전하지 않아 내야진을 정상적으로 운영하기까지는 시간이 더 필요하다.

염 감독은 가을야구의 승부처로 수비를 꼽았다. 오지환의 복귀는 그 구상에 힘을 보태지만, 신민재의 부상은 여전히 풀어야 할 과제다. 두산전에서 호수비로 승리를 지켜낸 LG가 KIA의 강타선을 상대로도 수비의 힘을 보여줄 수 있을지 주목된다.

wcn05002@newspim.com