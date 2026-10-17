경기도, 故 김진석 소방위에 1계급 특진·옥조근정훈장 추서·현충원 안장

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 17일 순직한 김진석 소방위 장례를 도청장으로 거행했다
- 장례는 17일부터 19일까지 부천병원에서 사흘간 진행된다
- 고인은 특별승진과 훈장 추서를 받고 국립서울현충원에 안장된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
17~19일 3일간 장례…빈소는 순천향대 부천병원 장례식장
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 부천 공장 화재 현장에서 인명 구조와 진압 활동 중 순직한 故 김진석 소방위의 넋을 기리기 위해 장례를 '경기도청장(葬)'으로 엄숙히 거행한다.
경기도는 17일 대변인 서면브리핑을 통해 추미애 경기도지사를 장례위원장으로 하는 20여 명 규모의 장례위원회를 즉각 구성하고 고인의 마지막 길을 정성을 다해 예우하기로 했다고 밝혔다.
장례는 10월 17일부터 10월 19일까지 사흘간 진행되며 빈소는 순천향대학교 부천병원 장례식장(3호실)에 마련됐다.
발인제는 오는 19일 오전 8시 순천향대학교 부천병원 장례식장에서 열리며 영결식은 같은 날 오전 9시 30분 부천시 원미구에 위치한 부천시체육관에서 엄수된다.
영결식에는 유가족과 장례위원들을 비롯해 소방청장, 경기도의원, 동료 소방공무원 등이 참석해 고인의 마지막 길을 배웅한다.
정부와 경기도는 고인의 숭고한 공적과 희생정신을 기리기 위해 1계급 특별승진(소방장→소방위)을 단행하고 옥조근정훈장을 추서할 예정이며 영결식이 끝난 후 고인은 국립서울현충원에 안장된다.
경기도 관계자는 "고인을 국가유공자로 등록하기 위한 행정 절차도 지체 없이 추진하고 있다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com