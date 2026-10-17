추미애 지사 "유가족께 머리 숙여 위로...슬픔의 무게 감히 헤아릴 수 없어"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 17일 부천 공장 화재 순직 소방관을 애도했다
- 추 지사는 유가족에게 깊은 위로를 전하고 고인의 헌신을 기렸다
- 소방관 안전과 현장 근무환경을 철저히 살피겠다고 약속했다
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"추모에 그치지 않고 소방관 안전·근무 환경 철저히 살필 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 부천 공장 화재 현장에서 구조 및 진압 작업을 펼치다 순직한 소방관을 향해 고개를 숙이고 깊은 애도와 위로의 뜻을 전했다.
추 지사는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "순직하신 소방관께 깊은 애도를 표한다"며 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장으로 향했던 소방관이 끝내 가족의 품으로 돌아오지 못해 참담하고 비통한 마음을 금할 길이 없다"고 밝혔다.
이어 "사랑하는 가족을 잃고 이루 말할 수 없는 슬픔을 겪고 계신 유가족 여러분께 머리 숙여 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다"며 "그 슬픔의 무게를 감히 헤아릴 수 없기에 더욱 마음이 무겁다"고 심경을 전했다.
추 지사는 "누군가의 생명을 구하기 위해 자신의 위험을 감수했던 고인의 용기와 헌신을 결코 잊지 않겠다"며 "추모하는 것에 그치지 않겠다"고 강조했다.
아울러 "소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 지키는 일이 얼마나 무거운 책무인지 다시금 가슴 깊이 새기겠다"며 "현장의 안전과 근무 환경을 더욱 철저히 살피겠다"고 약속했다.
앞서 전날 오전 부천시 오정구 내동의 한 도장공장에서 발생한 화재 진압 과정에서 소방관 2명이 중상을 입어 병원으로 이송됐으나 이 가운데 1명이 숨졌다.
추 지사는 사고 당일 예정돼 있던 외부 일정을 취소하고 부천 화재 현장으로 직행해 사고 수습을 지휘하고 치료 중인 대원들에 대한 적극적인 지원을 지시했다.
1141world@newspim.com