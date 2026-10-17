창원시, 음식물류폐기물 처리시설 최우수 선정…안전과 자원화로 환경 개선

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 17일 전국 음식물폐기물 처리시설 평가에서 최우수상을 받았다
- 안전관리와 악취 저감으로 안정적·환경적 운영 성과를 인정받았다
- 음식물폐기물을 사료로 재활용해 연간 2500만원 수익을 거뒀다
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운영 사례 공유로 효율성 증대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 악취와 안전을 잡고 음식물류폐기물까지 사료로 되살려 음식물류폐기 처리에 우수성을 인증 받았다.
시는 기후에너지환경부 주관 전국 67개 음식물류폐기물 처리시설을 대상으로 실시한 평가에서 운영 부문 최우수 평가를 받았다고 17일 밝혔다.
이번 평가는 환경성, 기술성, 경제성, 안전성, 거버넌스 등 5개 분야를 종합적으로 점검해 시설 운영의 효율성과 관리 수준을 평가하는 방식으로 진행됐다.
시는 음식물류폐기물의 안정적인 반입과 처리, 시설 운영 효율성에서 높은 평가를 받았다. 시설 안전관리와 악취 저감으로 처리 과정의 안정성과 환경성을 확보한 점이 우수사례로 꼽혔다.
처리 과정에서 발생한 음식물류폐기물을 사료로 생산·판매해 자원화한 점도 평가에 반영됐다. 이를 통해 연간 약 2500만원의 수익을 거두고 있다.
시는 하루 200t을 처리할 수 있는 창원 음식물처리장과 85t 규모의 마산 음식물처리장을 운영하고 있다. 두 시설은 생활폐기물로 발생하는 음식물류폐기물을 처리한 뒤 사료로 재활용하고 있다.
시는 이번 평가를 계기로 시설별 운영사례를 공유하고 설비 유지관리와 안전·악취 관리 체계를 강화할 계획이다. 이를 통해 처리시설의 안정성과 음식물류폐기물 자원화 효율을 높인다는 방침이다.
평가 결과에 따른 표창 수여와 우수사례 공유 정책 워크숍은 다음달 19일 열린다.
news2349@newspim.com