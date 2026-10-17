전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.17 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

하수처리장·축사 옆이 친환경 아파트?…'천안아산역 그랑시티 필하우스' 배짱분양 논란

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한성건설은 17일 아산 휴대지구 아파트 분양을 진행했다
  • 단지는 하수처리장·축사 악취와 철도·고속도로 소음 우려가 있다
  • 자연친화 홍보와 실제 환경 차이로 정보 제공 논란이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

악취 우려에도 자연친화적 주거환경 내세워… 홍보와 입지 대조적
아산시 "주변 환경요인에 분양가 인하 기준 없어"…'나몰라라' 뒷짐
지역민원 수년간 지속...인근 단지 청약 0.02대 1에 기대이하 전망도

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 아산에 들어서는 '천안아산역 그랑시티 필하우스'가 인근 하수처리장과 축사에 따른 악취 발생 우려에도 자연친화적인 주거환경을 앞세워 분양에 나서면서 '배짱 홍보'를 지적하며 적절성을 놓고 논란이 커지고 있다.

사업자 측은 녹지와 공원 등을 강조하며 쾌적한 생활환경을 주요 장점으로 내세우고 있지만 입주자모집공고에는 악취와 소음 발생 가능성도 명시돼 있어 실제 주변 시설을 고려한 충분한 정보 제공이 필요하다는 지적이다.

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 천안아산역 그랑시티 필하우스 예정 부지. 2026.10.16 gyun507@newspim.com

17일 한국부동산원 청약홈과 아산시 관련 자료 등에 따르면 한성건설은 충남 아산시 배방읍 휴대지구에 조성하는 '천안아산역 그랑시티 필하우스'의 분양을 진행 중이다.

단지는 총 1534가구 규모로 이 가운데 1380가구가 분양 대상이다. 특별공급 716가구와 일반공급 664가구로 구성되며, 시공은 한성건설이 맡는다. 견본주택은 16일 개관 예정으로 안내됐다.

한성건설은 공식 분양 홈페이지에서 '프리미엄 7'을 내세워 단지의 입지와 생활환경을 소개하고 있다. 특히 '자연친화적 힐링라이프'를 주요 장점으로 강조하며 단지 내 녹지정원과 천안천, 주변 공원과 산림 등을 홍보하고 있다.

그러나 입주자모집공고에는 이 같은 자연환경 외에도 실제 주거 여건에 영향을 줄 수 있는 주변 시설이 구체적으로 안내돼 있다.

공고에 따르면 단지 반경 500m 이내에는 천안수질정화센터(공공하수처리장)가 운영되고 있으며 풍향 등 기상 여건에 따라 악취가 발생할 수 있다.

인근 축사에 따른 악취 발생 가능성도 고지됐다. 주변 고속철도와 고속도로에서 발생하는 소음 역시 입주자가 고려해야 할 사항으로 명시됐다.

하수처리장과 축사 등 악취 발생 가능 시설이 인접한 상황에서 자연친화적 주거환경을 강조하는 홍보와 실제 주변 입지 여건 사이에 차이가 있다는 지적이 나오는 이유다.

분양가는 3.3㎡당 1385만원 수준으로 안내됐다. 아산시는 악취 등 주변 환경에 따른 주거 여건과 분양가 산정은 별개의 문제라는 입장이다.

아산시 공동주택과 관계자는 <뉴스핌>과의 통화에서 "환경 요인에 따라 분양가를 더 낮춰야 한다는 별도 기준은 없다"며 "해당 단지는 분양가 심사 대상이 아니어서 지자체가 심의를 통해 분양가를 조정하는 구조는 아니다"라고 설명했다. 이어 "심의 대상에 준하는 관련 자료를 갖춰 검토했으며 분양가는 대지비와 건축비 등을 토대로 산정됐다"며 덧붙였다.

또 분양 홈페이지의 '힐링라이프' 홍보가 주변 악취 우려를 충분히 전달하지 못할 수 있다는 지적에 대해서는 과장 홍보로 판단하기 어렵다는 입장을 밝혔다.

시 관계자는 지자체가 분양 홈페이지의 홍보 내용을 직접 제재할 수 있는 사안은 아니라면서 주택 구매자가 현장을 직접 확인하는 과정도 거치는 만큼 해당 표현을 지나친 과장 홍보로 보기는 어렵다는 견해를 나타냈다.

일반 소비자들이 홈페이지와 홍보자료를 토대로 주거환경을 판단할 수 있다는 지적에도 주변 편의시설 등을 구체적으로 안내하고 있어 과장된 표현이라고 판단하기는 어렵다는 취지로 답했다.

하지만 해당 아파트가 들어서는 배방읍 휴대지구는 천안·아산 접경지역에서 악취 문제가 장기간 제기돼 온 생활권과 맞닿아 있다.

이 지역에서는 축산시설과 하수처리장 등에서 발생하는 악취를 둘러싼 주민 민원이 수년간 이어졌으며, 악취 발생 원인과 저감 방안을 찾기 위한 지자체 차원의 논의도 진행됐다.

[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = '천안아산역 그랑시티 필하우스' 입주자모집공고. 2026.10.16 gyun507@newspim.com

2024년 11월에는 천안시와 아산시, 관련 사회단체 등이 참여해 접경지역 악취 문제 해결을 위한 토론회를 개최했다.

당시 토론회에서 제시된 자료에 따르면 2018년부터 2023년 6월까지 아산시에 접수된 악취 민원은 3995건으로 집계됐다. 같은 기간 악취 민원이 3000건 이상 발생한 전국 6개 시군구 가운데 네 번째로 많은 수치다.

악취 민원과 관련된 지역으로는 아산신도시와 배방읍 일원 택지개발지구 등이 거론됐다. 천안시 풍세면 용정리 일대 축산시설과 천안 공공하수처리장도 접경지역 악취 문제와 관련된 시설로 지목됐다.

배방읍 장재리와 세교리, 휴대리, 탕정 일부 지역에서는 축산시설과 하수처리장 등 여러 시설이 악취 발생에 영향을 미칠 가능성이 제기돼 왔다.

천안 공공하수처리장은 하루 약 22만㎥의 하수를 처리할 수 있는 대규모 환경기초시설이다. 해당 시설과 주변 축산시설에서 발생하는 악취 문제는 천안·아산 경계지역의 주요 현안으로 다뤄졌다.

실제 천안시와 아산시는 악취 문제 해결을 위한 공동 대응에도 나섰다.

아산시는 배방읍 세교리와 갈매리 일원 등 천안·아산 경계지역을 대상으로 악취 발생 원인과 저감 방안을 파악하기 위한 '아산·천안 경계지역 악취실태조사 연구용역'을 진행했다.

지난해 3월에는 아산시청에서 해당 연구용역 중간보고회를 열고 악취 실태와 개선 방안 등을 논의했다.

연구용역 대상지는 그랑시티 필하우스가 들어서는 휴대지구와 인접한 생활권이다. 다만 조사 대상 지역과 아파트 사업부지가 일치하는 것은 아니며 해당 연구용역만으로 아파트 단지의 악취 피해가 확인됐다고 볼 수는 없다.

아산시 전체 악취 민원 3995건 역시 광범위한 지역에서 접수된 수치로 이를 해당 아파트 주변에서 발생한 민원 건수로 해석하는 것은 적절하지 않다.

이런 가운데 최근 아산지역 신규 아파트의 청약 부진 사례도 주목된다. 지난 7월 입주자모집공고를 내고 8월 청약을 진행한 아산시 둔포면 '아산테크노밸리 더원 7차'는 일반공급 620가구 모집에 신청자가 14명에 그쳐 경쟁률이 0.02대 1에 머물렀다.

당시 해당 단지는 주변 축산시설에 따른 악취 우려와 생활 인프라 부족, 분양가 부담 등이 입지상 변수로 거론됐다. 청약 당시 견본주택 미개관 등 분양 방식에 대한 문제도 제기된 바 있다.

다만 이 단지의 청약 부진을 악취 문제만으로 설명하기는 어렵다. 그랑시티 필하우스와는 입지와 교통, 가격 등 여러 조건에서 차이가 있어 앞선 청약 결과가 반복될 것이라고 단정할 수도 없다.

그럼에도 악취 발생 가능 시설과 가까운 신규 아파트가 공급되는 만큼 주변 환경과 분양가격, 생활 인프라 등 실제 주거 여건은 수요자들이 살펴야 할 주요 변수로 꼽힌다.

한성개발이 입주자모집공고에 악취와 소음 관련 내용을 기재한 것은 사실이다. 그러나 녹지와 공원 등을 강조하는 홍보 내용만으로는 실제 주변에 존재하는 환경적 제약 요인까지 충분히 전달되기 어렵다는 지적이 가능하다.

자연친화적인 주거환경을 강조한 분양 홍보와 달리 입주자모집공고에는 악취와 소음 발생 가능성이 명시돼 있어 분양 정보 제공의 적절성을 둘러싼 의문이 남는다.

지역 주민들은 "악취 우려에도 불구하고 자연친화적 주거 환경을 내세워 힐링 라이프를 홍보하는 것은 이해되지 않는다"며 "향후 악취 문제가 실제 입주민 불편으로 이어질 경우 분양 과정에 제공된 정보와 홍보 내용의 적절성이 쟁점으로 떠오를 가능성 있다"며 날선 지적을 이어가고 있다.

gyun507@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
사진
GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동