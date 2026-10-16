용인특례시·진주시 자매결연…반도체·우주항공 등 협력 확대

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경제·문화·관광·농업 분야 교류 추진

농특산물 판로 확대·축제 협력 등 시민 체감형 사업 발굴

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시와 경남 진주시가 자매결연을 맺고 반도체와 우주항공 등 첨단산업을 비롯해 경제·문화·관광·농업 분야의 교류와 협력을 확대한다.

용인특례시는 16일 진주시청 시민홀에서 이상일 용인특례시장과 조규일 진주시장이 자매결연 협약서에 서명했다고 밝혔다.

16일 진주시청에서 이상일 시장(오른쪽 둘째)이 장정순 시의장(오른쪽 첫째), 조규일 진주시장(왼쪽 둘째), 박미경 진주시의장과 협약서를 들고 기념사진을 찍고 있다.[사진=용인시]

협약식에는 장정순 용인특례시의회 의장과 박미경 진주시의회 의장 등 양 도시 관계자 50여 명이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 도시는 주민 복지 증진, 문화단체 교류, 관광자원 공동 홍보, 농특산물과 공산품 판로 확대, 축제·박람회 등 주요 행사 협력, 행정정보 공유, 경제 교류 등 다양한 분야에서 공동사업을 추진하기로 했다.

특히 용인특례시는 글로벌 반도체 산업을, 진주시는 우주항공산업을 중심으로 각 도시의 산업적 강점을 연계할 방안을 모색한다.

두 도시는 향후 분야별 실무협의를 통해 첨단산업 협력과 함께 축제·관광 교류, 농특산물 판로 지원, 우수 정책 공유 등 시민이 체감할 수 있는 사업을 단계적으로 구체화할 계획이다.

16일 진주시청에서 이상일 시장이 인사말을 하고 있다.[사진=용인시]

이상일 시장은 "용인특례시는 글로벌 반도체 중심도시로 도약하고 있고 진주시는 K-기업가정신을 바탕으로 우주항공산업 등 첨단산업 역량을 키우고 있다"며 "두 도시가 서로의 경험을 나누고 각자의 강점을 살린 협력사업을 발굴해 함께 발전하기를 기대한다"고 말했다.

이어 "반도체 산업과 우주항공산업 분야에서 협력하는 한편 농업 분야에서도 활발한 교류가 이뤄질 수 있도록 하겠다"며 "다양한 분야에서 실질적인 교류와 협력이 이뤄지도록 노력하겠다"고 밝혔다.

조규일 시장은 "대한민국 첨단산업의 중심으로 성장하고 있는 용인특례시와 자매의 인연을 맺게 돼 뜻깊다"며 "진주와 용인이 서로의 강점을 나누고 부족한 부분을 채워주며 함께 성장하는 든든한 동반자로 발전하기를 희망한다"고 말했다.

이번 협약으로 진주시는 용인특례시의 국내 19번째 자매도시가 됐다.

용인특례시는 진주시를 포함해 국내 19개 도시와 자매결연을 맺고 있으며 포항시와는 우호도시 교류 협약을 체결한 상태다.

16일 진주시청에서 이상일 시장과 협약식 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다.[사진=용인시]

협약과 관련해 용인시민이 진주성, 진양호동물원, 진주유등전시관 등 진주시 주요 관광·문화시설을 이용할 경우 관람료를 50% 감면받는 방안도 마련됐다.

용인특례시 대표단은 협약식에 앞서 15일부터 1박 2일 일정으로 진주를 방문해 지역의 문화·관광·역사 자원을 둘러봤다.

이상일 시장과 조규일 시장 등 양 도시 관계자들은 남강 유람선 김시민호에 탑승해 강변에 펼쳐진 유등을 관람했으며 진주남강유등축제에도 참석해 소망등 달기 프로그램을 체험했다.

이 시장은 소망등에 '용인특례시와 진주시의 발전, 양 도시 시민들의 행복을 빕니다'라고 적고 두 도시의 발전과 시민들의 행복을 기원했다.

16일에는 진주 K-기업가정신센터와 삼성·LG·GS 등 주요 기업 창업주들의 생가가 있는 지수면 승산마을을 찾아 진주의 기업가정신과 역사적 자산을 살펴봤다.

seraro@newspim.com