추미애 지사, 제주 일정 취소 부천 화재 현장 직행..."부상 소방관 치료 최선"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 16일 부천 공장 화재 현장을 찾아 소방관 지원을 약속했다
- 소방당국은 인력 102명과 장비 51대를 투입해 화재를 진압했다
- 소방관 5명이 다쳤으며 도는 위험물 취급업소 단속을 강화하기로 했다
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대한민국시도지사협의회 일정 전격 취소 후 현장 방문해 사고 수습 지휘
추 지사 "헌신에 감사...위험물질 다루는 사업장 단속 및 예방 강화"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 16일 부천시 공장 화재 현장을 방문해 진압 과정에서 부상을 입은 소방관들의 빠른 회복을 위해 모든 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.
도에 따르면 당초 추 지사는 이날 대한민국시도지사협의회 간담회 및 전국체육대회 개회식 참석을 위해 제주특별자치도로 향하던 중이었으나 화재 발생 및 소방관 부상 소식을 접한 직후 일정을 전격 취소하고 현장으로 직행했다.
추 지사는 이날 오전 11시 20분경 부천시 오정구 내동 소재 도장공장 화재 현장에 도착해 잔불 정리 및 현장 수습 상황을 점검했다.
경기도소방재난본부에 따르면 화재는 오전 8시 38분경 공장 3층에서 발생했다. 소방 당국은 즉시 대응 1단계를 발령한 뒤 오전 9시 9분 대응 2단계로 상향해 인력 102여 명과 장비 51대를 투입했으며 오전 11시 6분경 불길을 완전히 잡았다.
이번 화재로 작업자 대다수는 대피했으나 2명이 경상을 입었고 인명 구조 및 화재 진압 과정에서 연기를 흡입한 소방관 2명이 중태에 빠지는 등 소방관 5명(중상 2명, 경상 3명)이 부상을 입어 병원으로 이송됐다.
추 지사는 "위험을 무릅쓰고 신속히 출동해 더 큰 피해를 막아준 소방 가족의 헌신에 진심으로 감사드린다"며 "중태에 빠진 두 분의 소방관을 비롯한 부상 대원들의 조속한 쾌유를 빌며 치료와 회복에 필요한 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
이어 "화재 위험물질을 허가 없이 사용하는 업소나 관리 사각지대에 놓인 사업장을 사전에 강력히 단속하고 단호히 조치할 것"이라며 "도지사가 가진 행정권한을 총동원해 도내 소방 안전 예방활동에 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com